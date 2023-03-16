МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.03-23.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига, полуфинал: "PSK" (Нарва) - ХК "Kurbads" (Рига).

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).

* В спортхолле Майдлаской основной школы в 17.00 - чемпионат Ляэне-Вирумаа по баскетболу: "Lüganuse" - "Škoda Rakvere".

Воскресенье, 19 марта

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; трио.

* В спортхолле Майдлаской основной школы в 14.00 - Ляэне-Вирумааская баскетбольная лига: "Lüganuse" - "Ilves transport".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: "Narva Trans U21" - "Läänemaa JK".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - Кубок Эстонии по футзалу, финал.

* В Нарвском ледовом холле в 15.30 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига, полуфинал: "PSK" (Нарва) - ХК "Kurbads" (Рига). NB! Эта игра состоится, если нарвский "PSK" выиграет субботний матч.

Четверг, 23 марта

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 20-й сезон, V тур. Приглашаются команды из 3-х человек. Команды просим зарегистрироваться не позднее 22 марта: тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 18 марта

* В каминном зале Куремяэской библиотеки в 10.00 - мастерские: изготовление отражателей и пасхальных украшений.

* В Силламяэском музее в 13.00 - семейное мероприятие "У кого хлебушко, у того и счастье!". Необходимо предварительно зарегистрироваться.

* В Люганузеском народном доме в 19.00 - танцевальный вечер "Tere, kevad!" / "Здравствуй, весна!" с ансамблем "Starter".

Среда, 22 марта

* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссионная группа книголюбов: обсуждение посреди недели "Pildikesi meie elust" / "Картинки из нашей жизни".

* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - встреча в Силламяэском клубе общения Нарвского дома эстонского языка.

Фото: Eesti Kultuurkapital