Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 16 по 23 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.03-23.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 16 марта
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - благотворительный вечер "Gens una sumus". Мини-концерт Артема Савицкого, патрона мероприятия. Молодежное кафе и благотворительный аукцион. Собранные средства будут переданы в Детский фонд Клиники Тартуского университета с целью поддержки лечения Норы-Лийзы.
* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - День родного языка: "Laulan laulu emakeeles. Luulegi, see mõlgub meeles".
Пятница, 17 марта
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 11.00 - конкурс декламации "Hansenist Tammsaareni".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: "Loeme luuletusi. Luulepäev" / "Читаем стихи. День поэзии".
Суббота, 18 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: "Loeme luuletusi. Luulepäev" / "Читаем стихи. День поэзии".
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - лекция и творческая встреча с художником Марью Мыру.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Подарок водного дракона", детский кукольный спектакль театра "Туулевески" по мотивам китайских сказок. Билет - 10 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - фольклорный праздник "Фрагменты народной культуры". В гостях группа народного танца острова Вормси. Выступит женская группа ансамбля народного танца "Вирулане". Вход свободный.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Jazz Time Club". Выступает "See Pole See Trio": Яна Кютт (вокал), Тобиас Таммеару (саксофон, live-электроника), Роберт Ребане (аккордеон, бас-гитара, live-электроника). Вход бесплатный.
Воскресенье, 19 марта
* В Кийкласком народном доме в 12.00 - день детского театра: детский кукольный спектакль театра "Туулевески" по мотивам китайских сказок "Подарок водного дракона", спектакль театра "Kehra Nuku" "Красная Шапочка", спектакль Кийклаского общинного театра по мотивам сказки норвежского писателя Альфа Прёйсена "Про козленка, который умел считать до десяти". Билет - 2 евро, детям до 3-х лет бесплатно.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - день ингерманландской кадрили. Принимают участие "Röntyskät" (Тарту), "Metsäkukat" (Ида-Вирумааское общество ингерманландских финнов), Таммикуская женская группа народного танца и "Lausa Lust" (Йыхви). Вход свободный.
* В Нарве в студийном зале театрального центра "Vaba Lava" в 17.00 - спектакль театральной студии "Vaba Lava" "Laste karusselli saladus" (на эстонском языке). Вход бесплатный.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Audients" / "Аудиенция", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 14-18 евро.
Понедельник, 20 марта
* В Силламяэском центре культуры в 19.00 - ''Teie jaoks kallid...'' / "Для вас, дорогие...", концерт Сергея Славянского и грузинского танцевального ансамбля "Иверия". Билет - 20-25 евро.
Вторник, 21 марта
* В Йыхвиском концертном доме с 9.50 - Ида-Вирумааский фестиваль школьных театров; день первый.
Среда, 22 марта
* В Йыхвиском концертном доме с 9.00 - Ида-Вирумааский фестиваль школьных театров; день второй.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - концерт грузинского танцевального ансамбля "Иверия". Выступит квартет "Баллада". Билет - 21-26 евро.
Четверг, 23 марта
* В Кийкласком народном доме в 18.00 - день сказаний: в гостях Полина Черкасова.
СПОРТ
Четверг, 16 марта
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - Ляэне-Вирумааская лига по баскетболу: "Alutaguse" - "Meie Toidukaubad".
Пятница, 17 марта
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Rapla korvpallikool".
Суббота, 18 марта
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" - Кубок Эстонии по футзалу, полуфиналы: 15.00 - ФК "Kohila" - ФК "Phoenix" (Йыхви), 18.00 - ФК "Cosmos" (Таллинн) - ФК "NPM Silmet" (Силламяэ).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига, полуфинал: "PSK" (Нарва) - ХК "Kurbads" (Рига).
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).
* В спортхолле Майдлаской основной школы в 17.00 - чемпионат Ляэне-Вирумаа по баскетболу: "Lüganuse" - "Škoda Rakvere".
Воскресенье, 19 марта
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; трио.
* В спортхолле Майдлаской основной школы в 14.00 - Ляэне-Вирумааская баскетбольная лига: "Lüganuse" - "Ilves transport".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: "Narva Trans U21" - "Läänemaa JK".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - Кубок Эстонии по футзалу, финал.
* В Нарвском ледовом холле в 15.30 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига, полуфинал: "PSK" (Нарва) - ХК "Kurbads" (Рига). NB! Эта игра состоится, если нарвский "PSK" выиграет субботний матч.
Четверг, 23 марта
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 20-й сезон, V тур. Приглашаются команды из 3-х человек. Команды просим зарегистрироваться не позднее 22 марта: тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.
РАЗНОЕ
Суббота, 18 марта
* В каминном зале Куремяэской библиотеки в 10.00 - мастерские: изготовление отражателей и пасхальных украшений.
* В Силламяэском музее в 13.00 - семейное мероприятие "У кого хлебушко, у того и счастье!". Необходимо предварительно зарегистрироваться.
* В Люганузеском народном доме в 19.00 - танцевальный вечер "Tere, kevad!" / "Здравствуй, весна!" с ансамблем "Starter".
Среда, 22 марта
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссионная группа книголюбов: обсуждение посреди недели "Pildikesi meie elust" / "Картинки из нашей жизни".
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - встреча в Силламяэском клубе общения Нарвского дома эстонского языка.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.