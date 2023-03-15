Ранним утром 15 марта в 5.46 в центр тревоги поступило сообщение о задымлении в подъезде дома, расположенного на Пыхья аллеэ в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где загорелся подвал.
СПАСАТЕЛИ ⟩ В жилом доме загорелся подвал
Пожар был локализован в 6.33, для проветривания подъезда и подвала использовали принудительную вентиляцию.
Люди не пострадали. Работы по тушению были завершены в 8.40.
Причина возгорания выясняется.
Маленький ребенок оказался дома взаперти
Вечером 13 марта спасателей вызвали на улицу Вески в Силламяэ, где в одной из квартир заклинило металлическую дверь, ручка сломалась - и мать не могла попасть домой к своему маленькому ребенку.
Спасатели открыли дверь, с ребенком все было в порядке.
Горячая зола угрожала дому пожаром
13 марта днем сообщили о задымленном доме в деревне Вайкла Алутагузеской волости. Жильцов в доме не было.
Спасатели обнаружили очаг возгорания в сенях дома. В доме имелся работающий датчик дыма, однако не было датчика угарного газа. Судя по расплавившимся пластиковым отходам, возгорание могло начаться из-за печной золы, собранной в полиэтиленовый мешок.
Спасатели напоминают, что очаг отопления надо очищать от остатков сгоревшей древесины только после того, как они остыли. Горячую золу ни в коем случае нельзя ссыпать в легковоспламеняющуюся емкость. Горячую золу следует ссыпать в металлическую емкость и выносить из здания для остывания.
Пар из трубы центрального отопления вызвал тревогу
В понедельник утром в центр тревоги сообщили о дыме в жилом доме на улице Тульби в городе Йыхви. Причиной беспокойства послужил порыв трубопровода центрального отопления в подвале, откуда выходил пар.