СПАСАТЕЛИ ⟩ В жилом доме загорелся подвал

Пожар был локализован в 6.33, для проветривания подъезда и подвала использовали принудительную вентиляцию.

Люди не пострадали. Работы по тушению были завершены в 8.40.

Причина возгорания выясняется.

Маленький ребенок оказался дома взаперти

Вечером 13 марта спасателей вызвали на улицу Вески в Силламяэ, где в одной из квартир заклинило металлическую дверь, ручка сломалась - и мать не могла попасть домой к своему маленькому ребенку.

Спасатели открыли дверь, с ребенком все было в порядке.

Горячая зола угрожала дому пожаром

13 марта днем сообщили о задымленном доме в деревне Вайкла Алутагузеской волости. Жильцов в доме не было.

Спасатели обнаружили очаг возгорания в сенях дома. В доме имелся работающий датчик дыма, однако не было датчика угарного газа. Судя по расплавившимся пластиковым отходам, возгорание могло начаться из-за печной золы, собранной в полиэтиленовый мешок.

Спасатели напоминают, что очаг отопления надо очищать от остатков сгоревшей древесины только после того, как они остыли. Горячую золу ни в коем случае нельзя ссыпать в легковоспламеняющуюся емкость. Горячую золу следует ссыпать в металлическую емкость и выносить из здания для остывания.

Пар из трубы центрального отопления вызвал тревогу