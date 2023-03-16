ПРОГНОЗ БАНКА ⟩ В нынешнем году Эстонию ожидает экономический рост

Предстоящий год принесет жителям Эстонии рост реальной зарплаты и стабильно низкий, но все же рост, цен - передает ERR слова главного экономиста банка Luminor Ленно Уускюла. Если падение ВВП в прошлом году составило 4,4%, то в этом году он застынет в районе ноля.

Как отмечает Уускюла, это значит, что экономика все же будет расти по сравнению с предыдущим годом.

- Что сильно повлияло в прошлом году? Большой рост цен. Очень важная новость на сегодняшний день, что этап большого роста цен пройден. Хорошо видно, что индекс потребительских цен начиная с января 2020 года, то есть еще до кризиса, вырос на 33%, - сказал Уускюла.

По словам экономиста, в этом году стоит ожидать роста индекса потребительских цен в районе 2%, а общий рост инфляции в районе 5%. Рост реальной зарплаты в этом году ожидается в районе 5%. Как отмечают в банке Luminor, теплая зима снизила нагрузку на предприятия и сохранила их ликвидность.

Кроме того, в общественном секторе повысились зарплаты учителям, спасателям и полицейским. При этом Уускюла отмечает, что не все заметят роста зарплат, так как он происходит неравномерно.

Что касается рынка труда, то безработица в этом году будет находиться на отметке семи процентов, что, по оценке экономистов, является неплохим показателем, так как здесь в статистику входят и украинские беженцы.