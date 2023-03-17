СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Молодой человек ударил мать во время ссоры

Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

Женам досталось от мужей

15 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Койдула в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина ударил свою жену. Полицейские задержали драчуна.

В тот же день стало известно, что в многоквартирном доме на улице 26 Июля в Нарве 66-летний мужчина неоднократно угрожал жене острым предметом. Полицейские задержали мужчину.