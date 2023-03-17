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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Молодой человек ударил мать во время ссоры

Северное побережье
Молодой человек ударил мать во время ссоры
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

16 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу 23-летний мужчина во время конфликта ударил свою мать.

Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

Женам досталось от мужей

15 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Койдула в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина ударил свою жену. Полицейские задержали драчуна.

В тот же день стало известно, что в многоквартирном доме на улице 26 Июля в Нарве 66-летний мужчина неоднократно угрожал жене острым предметом. Полицейские задержали мужчину.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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