16 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу 23-летний мужчина во время конфликта ударил свою мать.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Молодой человек ударил мать во время ссоры
Молодой человек ударил мать во время ссоры
Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.
Женам досталось от мужей
15 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Койдула в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина ударил свою жену. Полицейские задержали драчуна.
В тот же день стало известно, что в многоквартирном доме на улице 26 Июля в Нарве 66-летний мужчина неоднократно угрожал жене острым предметом. Полицейские задержали мужчину.
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Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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