Полиция задержала подрывника из Кохтла-Ярве

В понедельник около 10:30 часов полиция получила сообщение, что в магазине на улице Кескадлеэ в Кохтла-Ярве произошел взрыв. По предварительным данным, мужчина 43 лет бросил под ноги другого мужчины 52 лет предмет, который сразу взорвался. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемый в преступлении, однако, покинул место происшествия.

Как установила полиция, предмет содержал воспламеняющуюся жидкость, которая вызвала взрыв. Все обстоятельства дела будут выясняться в ходе уголовного производства.

Подозреваемого в совершении преступления задержали вечером 15 марта в части города Ору в Кохтла-Ярве. Руководитель группы полицейского отделения Александра Мюрсеп прокомментировала, что мужчина хорошо известен полиции. В день совершения преступления он должен был явиться в Вирускую тюрьму нести ранее назначенное ему наказание. Сразу после задержания мужчину доставили в Вирускую тюрьму.

"Взрыв - это очень опасное происшествие, которое при наличии посторонних лиц могло иметь очень трагические последствия", - добавила Александра.