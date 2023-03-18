Министр образования и науки установил обещанную надбавку к заработной плате, с помощью которой государство надеется обеспечить учебные заведения Ида-Вирумаа работниками, владеющими эстонским языком.
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Более высокая зарплата учителей в Ида-Вирумаа будет действовать как минимум до 2030 года
Надбавку получат не все
Более высокая зарплата учителей в Ида-Вирумаа будет действовать как минимум до 2030 года
В пятницу министр Тынис Лукас подписал постановление, устанавливающее условия и порядок выделения поддержки дополнительных расходов на оплату труда учителей, руководителей и опорных специалистов действующих в Ида-Вирумаа дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования в 2023 году.
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