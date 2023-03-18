Более высокая зарплата учителей в Ида-Вирумаа будет действовать как минимум до 2030 года

Министр образования и науки Тынис Лукас неоднократно встречался с руководителями самоуправлений и учреждений образования Ида-Вирумаа, чтобы дать разъяснения по теме перехода на эстоноязычное обучение. Теперь есть ответы и на вопрос, кто будет иметь право на надбавку к зарплате.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik