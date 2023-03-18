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Более высокая зарплата учителей в Ида-Вирумаа будет действовать как минимум до 2030 года

Надбавку получат не все
Сирле Соммер-Калда
, журналист
Более высокая зарплата учителей в Ида-Вирумаа будет действовать как минимум до 2030 года
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Министр образования и науки Тынис Лукас неоднократно встречался с руководителями самоуправлений и учреждений образования Ида-Вирумаа, чтобы дать разъяснения по теме перехода на эстоноязычное обучение. Теперь есть ответы и на вопрос, кто будет иметь право на надбавку к зарплате.
Министр образования и науки Тынис Лукас неоднократно встречался с руководителями самоуправлений и учреждений образования Ида-Вирумаа, чтобы дать разъяснения по теме перехода на эстоноязычное обучение. Теперь есть ответы и на вопрос, кто будет иметь право на надбавку к зарплате. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Министр образования и науки установил обещанную надбавку к заработной плате, с помощью которой государство надеется обеспечить учебные заведения Ида-Вирумаа работниками, владеющими эстонским языком.

В пятницу министр Тынис Лукас подписал постановление, устанавливающее условия и порядок выделения поддержки дополнительных расходов на оплату труда учителей, руководителей и опорных специалистов действующих в Ида-Вирумаа дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования в 2023 году.

На более высокую заработную плату может рассчитывать учитель, преподающий на эстонском языке, отвечающий требованиям к знанию эстонского языка, установленным для его должности, и имеющий высшее образование.

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