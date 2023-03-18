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Первый нарвский художественный фильм теперь доступен онлайн

«Северное побережье»
Первый нарвский художественный фильм теперь доступен онлайн
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Фото: "Valik" ("Выбор")

Полнометражный художественный фильм "Valik" ("Выбор" - рус.), снятый нарвитянами, теперь можно посмотреть онлайн на платформе ERR Jupiter+ .

Как пишет портал RusDelfi, в создании фильма участвовали местные кинематографисты: режиссер Елена Пазилина, композитор и звукорежиссер Дмитрий Пийбе, оператор и режиссер монтажа Софья Костенкова, художник Татьяна Сонина, мастер по свету Алексей Земсков, художник по гримму Сигне Вийлоп, продюсер Юлия Вийрсалу и в качестве директора-администратора - руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова. Авторы идеи и сценаристы - преподаватель Нарвского дома эстонского языка Юлия Вийрсалу и советник Министерства культуры Крисмар Росин.

События художественного фильма "Выбор" основаны на реальных событиях в Нарве в конце 90-х годов, когда государственная граница была для многих горожан единственным и не самым честным источником дохода. В фильме рассказывается история Инны Рейнсалу, дочери местного бандита-мафиозника, которая работала в службе пограничной охраны. 

Роль главной героини исполнила актриса "Русского театра" Анастасия Пылаева, помимо нее в фильме играют Танель Саар, Александр Жиленко, Герхард Сакси Марина Малова, а также выпускники киноакадемии Нарвского дома эстонского языка.

Фильм является результатом проекта по интеграции и изучению эстонского языка киноакадемии Нарвского дома эстонского языка. Это первый профессиональный полнометражный художественный фильм, снятый в Нарве самими нарвитянами.

Посмотреть фильм "Valik" возможно на портале ERR.

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