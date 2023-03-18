В Нарве покажут российский фильм вопреки санкциям

Как передает слова продюсера проката Андри Чупина портал RusDelfi, многие русскоязычные жители Эстонии жалуются, что не могут смотреть российские фильмы на большом экране, как это было раньше.

- Русскоговорящие в Эстонии никуда не денутся и почему они должны быть наказаны? Понятно, что политические и военные фильмы никто завозить не будет. Но "Чебурашка" - это детский фильм для взрослых, - рассуждает Чупин. - Я смотрел его много раз, отслеживал каждое слово и даже консультировался с юристами. Фильм очень добрый и не должен никого обидеть.

Чупин уверен, что даже украинские беженцы с удовольствием пойдут его смотреть.

RusDelfi, отмечает, что исполнитель главной роли в "Чебурашке" Сергей Гармаш в начале войны посещал оккупированный тогда Россией Херсон. Там актер участвовал в так называемом восстановлении областного академического музыкально-драматического театра. А еще раньше, в 2014 году, он стал невъездным в Украину из-за поддержки аннексии Крыма.

Еще более принципиальным видится вопрос о доходах от проката, так как есть риск, что эстонские зрители невольно могут стать спонсорами российской агрессии против Украины. "Мы у России ничего не покупали. В Армении тоже есть компания-дистрибьютор, и фильм был куплен у нее. Это значит, что и прибыль получает не Россия, а Армения", - сообщил Андри Чупин.