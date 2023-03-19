Самый грязный воздух в Эстонии - в Ида-Вирумаа

Как передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру", за последние 10 лет содержание вредных веществ в атмосфере уменьшилось примерно на 30%.

- Производство постоянно сокращается, вводятся все более жесткие требования, и мы видим, что содержание вредных веществ значительно снизилось. То же касается и автомобилей - есть тренд на снижение уровня загрязнения, поскольку двигатели становятся эффективнее. Главный ущерб наносит сектор энергетики: это и промышленные котельные, и домашнее отопление. В целом, производство тепла и электричества, а также автомобили - вот главные загрязнители, – сказал специалист Центра исследований окружающей среды Марек Маазикметс.

Круглый год самый проблемный регион - Ида-Вирумаа, где сохранилось больше всего производственных предприятий. А зимой и ранней весной главная опасность - печи и камины в наших домах.

- Печное отопление вызывает больше всего преждевременных смертей в Эстонии - около 700 в год. В Эстонии более 400 000 печей, и когда в одном районе их много, они оказывают негативное влияние. Например, Нымме в Таллинне, Таммелинн в Тарту, где очень много частных домов, особенно если печи топят неправильно или используют вредные материалы, – сказал вице-канцлер Министерства окружающей среды Антти Тооминг.

Государство обещает финансовую поддержку тем, кто нуждается в обновлении печи.

- В течение этого года мы планируем ввести пособие через Kredex для тех, у кого дома старые печи, которые плохо работают, – сказал Тооминг.

По данным Маазикметса, каждый год загрязненный воздух обходится системе здравоохранения примерно в полмиллиарда евро и преждевременно уносит жизни людей. Этот показатель тоже снижается, но все же он по-прежнему высок.

В Харьюмаа самое большое количество ранних смертей из-за загрязнения воздуха