Нарвские школьники вернулись домой с медалями

В команду от Эстонии уже многократно попадали нарвские школьники, - пишет "Нарвская газета". В этот раз в команде оказались представители одной школы и даже одного класса: девятиклассники Елизавета Щура и Иван Дукач из Нарвского Языкового лицея. Всего же в команде Эстонии было 6 человек, 5 из них вернулись домой с медалями. По итогам олимпиады у Елизаветы серебряная медаль, у Ивана - бронзовая.