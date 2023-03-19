Нарвские школьники приняли участие в международной естественно-научной олимпиаде, принеся Эстонии две медали из пяти завоеванных нашей командой, в том числе единственную серебряную.
Нарвские школьники вернулись домой с медалями
В команду от Эстонии уже многократно попадали нарвские школьники, - пишет "Нарвская газета". В этот раз в команде оказались представители одной школы и даже одного класса: девятиклассники Елизавета Щура и Иван Дукач из Нарвского Языкового лицея. Всего же в команде Эстонии было 6 человек, 5 из них вернулись домой с медалями. По итогам олимпиады у Елизаветы серебряная медаль, у Ивана - бронзовая.
Олимпиада IJSC -2023, в которой приняли участие нарвские юниоры, проходила в Вильнюсе. На ней были представлены 9 команд, в том числе из стран, расположенных от Литвы на большом отдалении - например, из Австралии.
Наши ребята довольны тем, как была организована соревновательная часть олимпиады, хотя проходила она в необычном формате: на месте состязались лишь 3 команды, все остальные - через интернет-среду.
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