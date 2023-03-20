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В Кохтла-Ярве дрались мужчины, в Силламяэ избивали женщин

Эрик Калда
В Кохтла-Ярве дрались мужчины, в Силламяэ избивали женщин
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Наручники.
Наручники. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

17 марта в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве произошла драка между двумя мужчинами.

Полиция задержала обоих.

18 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Кеск в Силламяэ 67-летний мужчина во время конфликта ударил 72-летнюю женщину.

19 марта в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на бульваре Мере в Силламяэ 41-летний мужчина во время конфликта ударил бывшую сожительницу.

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