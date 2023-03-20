17 марта в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве произошла драка между двумя мужчинами.
В Кохтла-Ярве дрались мужчины, в Силламяэ избивали женщин
В Кохтла-Ярве дрались мужчины, в Силламяэ избивали женщин
Полиция задержала обоих.
18 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Кеск в Силламяэ 67-летний мужчина во время конфликта ударил 72-летнюю женщину.
19 марта в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на бульваре Мере в Силламяэ 41-летний мужчина во время конфликта ударил бывшую сожительницу.