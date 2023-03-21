В пятницу в эфире ETV+ стартовал новый весенний проект "Перетанцуй всех!", где энтузиасты различных танцевальных стилей начинают бороться за звание лучшего из лучших. Более ста танцоров боролись в предварительных турах за право поучаствовать в конкурсе.
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Перетанцуй всех! ⟩ Кто станет лучшим танцором? В борьбу вступают и идавирусцы
Кто станет лучшим танцором? В борьбу вступают и идавирусцы
Развлекательное шоу талантов "Перетанцуй всех!" впервые представит телезрителям ETV+ танцоров, для которых, независимо от возраста, происхождения и танцевального стиля, танец - это любовь и образ жизни.
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