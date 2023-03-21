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Перетанцуй всех! ⟩ Кто станет лучшим танцором? В борьбу вступают и идавирусцы

Ирина Кивисельг
, журналист
Кто станет лучшим танцором? В борьбу вступают и идавирусцы
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Наталья Шабарчина, руководитель студии "DanceBox Studio" и учитель физкультуры в Йыхвиской гимназии, на отборочном туре завоевала три "да" у жюри и вступает в борьбу за почетный титул.
Наталья Шабарчина, руководитель студии "DanceBox Studio" и учитель физкультуры в Йыхвиской гимназии, на отборочном туре завоевала три "да" у жюри и вступает в борьбу за почетный титул. Фото: Erakogu

В пятницу в эфире ETV+ стартовал новый весенний проект "Перетанцуй всех!", где энтузиасты различных танцевальных стилей начинают бороться за звание лучшего из лучших. Более ста танцоров боролись в предварительных турах за право поучаствовать в конкурсе.

Развлекательное шоу талантов "Перетанцуй всех!" впервые представит телезрителям ETV+ танцоров, для которых, независимо от возраста, происхождения и танцевального стиля, танец - это любовь и образ жизни.

По словам исполнительного продюсера Марата Аляутдинова, ничего подобного на эстонском телевидении до сих пор не было и, хотя подобные конкурсы проводятся в разных странах, вся концепция нового эстонского проекта создана здесь и является оригинальной.

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