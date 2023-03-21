Перетанцуй всех! ⟩ Кто станет лучшим танцором? В борьбу вступают и идавирусцы

Развлекательное шоу талантов "Перетанцуй всех!" впервые представит телезрителям ETV+ танцоров, для которых, независимо от возраста, происхождения и танцевального стиля, танец - это любовь и образ жизни.

По словам исполнительного продюсера Марата Аляутдинова, ничего подобного на эстонском телевидении до сих пор не было и, хотя подобные конкурсы проводятся в разных странах, вся концепция нового эстонского проекта создана здесь и является оригинальной.