В Кохтла-Ярве из-за сокращения расходов многие горбюджетники останутся без работы

Городская управа Кохтла-Ярве уже сократила девять бухгалтеров, но сокращений среди сотрудников серого дома будет больше.

В среду депутаты Кохтла-Ярве проголосуют за городской бюджет на этот год, который оставит без работы большое количество людей как в горуправе, так и в городских учреждениях.