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В Кохтла-Ярве из-за сокращения расходов многие горбюджетники останутся без работы

Эрик Гамзеев
, журналист
В Кохтла-Ярве из-за сокращения расходов многие горбюджетники останутся без работы
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Городская управа Кохтла-Ярве уже сократила девять бухгалтеров, но сокращений среди сотрудников серого дома будет больше.
Городская управа Кохтла-Ярве уже сократила девять бухгалтеров, но сокращений среди сотрудников серого дома будет больше. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В среду депутаты Кохтла-Ярве проголосуют за городской бюджет на этот год, который оставит без работы большое количество людей как в горуправе, так и в городских учреждениях.

В бюджете, поступившем депутатам на первое чтение в начале февраля, расходы превышали доходы почти на 14 миллионов. В бюджете, который поступит на утверждение горсобрания в среду, доходная и расходная части равны: 68,1 миллиона евро.

Чтобы добиться этого, горуправа зачеркнула прежние инвестиционные планы. Не будет ремонта детских садов, строительства хостела для спортсменов, дополнительного ремонта ледового холла, субсидии на ремонт в этом году квартирные товарищества не получат.

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Экономика
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