В среду депутаты Кохтла-Ярве проголосуют за городской бюджет на этот год, который оставит без работы большое количество людей как в горуправе, так и в городских учреждениях.
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В Кохтла-Ярве из-за сокращения расходов многие горбюджетники останутся без работы
В Кохтла-Ярве из-за сокращения расходов многие горбюджетники останутся без работы
В бюджете, поступившем депутатам на первое чтение в начале февраля, расходы превышали доходы почти на 14 миллионов. В бюджете, который поступит на утверждение горсобрания в среду, доходная и расходная части равны: 68,1 миллиона евро.