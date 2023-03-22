МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.03-30.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - концерт "Наше "Евровидение": поют дети!". Выступают вокальная студия "Ласточка" (Нарва), танцевальный коллектив "Пять звезд" (Кохтла-Ярвеский центр культуры). Билет - 5 евро.

* В Кивиылиском народном доме в 15.00 - "Мартов хлеб", спектакль театра "Baskea" (на русском языке). Вход бесплатный.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 17.00 - концерт: Нарвский симфонический оркестр и гитарист-виртуоз Кирилл Огородников.

Среда, 29 марта

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.30 - встреча с литератором Николаем Павленко и автором-исполнителем Георгием Георгиевским "Как наше слово отзовется".

Четверг, 30 марта

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Tõll", спектакль Курессаареского театра. Автор - Андрус Кивиряхк, постановка - Ааре Тойкка. Билет - 17 евро, для учащихся и пенсионеров - 14 евро.

СПОРТ

Четверг, 23 марта

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - этап Мяэтагузеской викторины.

Пятница, 24 марта

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день первый.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Lüganuse".

Суббота, 25 марта

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир на Кубок Хейно Инта; русские шашки.

* В Ахтмеском спортхолле в 10.00 - соревнования по карате-кёкусинкай: "Estonian Open".

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 14.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev" - "Alutaguse".