Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 23 по 31 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.03-30.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 23 марта
* В Кийкласком народном доме в 18.00 - день сказаний: в гостях Полина Черкасова.
Пятница, 24 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: "Teatripäev" / "День театра".
* В Нарвском замке в зале Рекондиторий в 18.00 - цикл камерных концертов "Весна": "Tšellartion. Поющий виолончелист". Выступает Мартен Мейбаум (баритон, виолончель). Мартен "Виолончелист" Мейбаум - эстонский мультиинструменталист, церковный музыкант и импровизатор. Прозвучат произведения Моцарта, Россини, Паюсаар, Винтер, Мейбаум. Билет - 7 евро.
Суббота, 25 марта
* В Йыхвиском концертном доме с 10.00 - танцевальный фестиваль "J-Fest 2023". Билет - 15 евро, для детей до 7-ми лет вход бесплатный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: "Teatripäev" / "День театра".
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - открытие выставки "Святослав Рерих и Эстония".
* В клубе "Ору" в 14.00 - весенний концерт творческих коллективов клуба "Ахтме". Вход свободный. Информация по тел. 507 4616.
* В атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии с 14.30 - всеэстонский фестиваль школьных бендов "Antidolorosum". Вход бесплатный.
Воскресенье, 26 марта
* В Мяэтагузеском народном доме в 11.00 - музыкально-сказочный утренник для всей семьи. Проводник Меэли Ыунап. Бесплатно, но требуется предварительная регистрация до 23 марта: huvikeskus@alutagusevald.ee.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 13.00 - VI песенный конкурс Ханса Хиндпере "Kõnnib kevad". На конкурс соберутся вокальные ансамбли со всей Эстонии. Гость - ансамбль "Mesi" (победитель 2021 г.) из Эльва. Публика сможет выбрать своего любимца. Билет - 3 евро. Билеты в продаже на месте. Информация по тел. 5858 7381.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - концерт "Наше "Евровидение": поют дети!". Выступают вокальная студия "Ласточка" (Нарва), танцевальный коллектив "Пять звезд" (Кохтла-Ярвеский центр культуры). Билет - 5 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 15.00 - "Мартов хлеб", спектакль театра "Baskea" (на русском языке). Вход бесплатный.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 17.00 - концерт: Нарвский симфонический оркестр и гитарист-виртуоз Кирилл Огородников.
Среда, 29 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.30 - встреча с литератором Николаем Павленко и автором-исполнителем Георгием Георгиевским "Как наше слово отзовется".
Четверг, 30 марта
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Tõll", спектакль Курессаареского театра. Автор - Андрус Кивиряхк, постановка - Ааре Тойкка. Билет - 17 евро, для учащихся и пенсионеров - 14 евро.
СПОРТ
Четверг, 23 марта
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - этап Мяэтагузеской викторины.
Пятница, 24 марта
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день первый.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Lüganuse".
Суббота, 25 марта
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир на Кубок Хейно Инта; русские шашки.
* В Ахтмеском спортхолле в 10.00 - соревнования по карате-кёкусинкай: "Estonian Open".
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 14.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev" - "Alutaguse".
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день второй.
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров, четвертьфинал: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Ravens Futsal" (Тарту).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров, четвертьфинал: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Narva United FC".
* В Нарвском спортцентре в 18.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus" - "Enteh" (Кохтла-Ярве).
Воскресенье, 26 марта
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока; петанк.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - этап Ийзакуской серии викторин.
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Alutaguse" - "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev".
Среда, 29 марта
* В Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской лыжной серии.
РАЗНОЕ
Пятница, 24 марта
* В Нарвской арт-резиденции "NART" в 14.00 - "Maleaed" / "Шахматный сад", презентация международных архитекторов о развитии потенциала местных сообществ. Семинар с участием Эстонского музея архитектуры, архитектурного факультета Эстонской академии художеств и Нарвской арт-резиденции "NART" по поиску идей для обновления квартала "Maleaed" / "Шахматный сад", расположенного на улице Кереса в Нарве.
* В Кийкласком народном доме в 19.00 - создаем и развиваем культурное наследие общины Кийкла и вместе с общиной: вечер бесед и ремесел "Руки делают, уши слушают". Рассказываем истории, штопаем и латаем.
Суббота, 25 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 15.00 - "Подари книге новую жизнь", день обмена информацией и сбора книг Эстонской сберегательной библиотеки. Приносить и выбирать книги можно с 22 марта. Информация: тел. 337 0444, 5907 4760.
* В Нарве в парке Яама в 12.00 - возложение цветов к мемориалу "Memento mori", посвященному жертвам мартовской депортации.
* В Йыхви на улице Кааре у мемориального камня в 12.00 - минуты памяти жертв мартовской депортации.
* В Кохтла-Ярвеском горуправлении в 18.00 - вечер памяти, посвященный жертвам депортации, мыслями поделятся Валло Реймаа, Калев Наур, Кайре Йыэ и Лембит Притс. В 19.30 - зажжение поминальных свечей на площади перед горуправой. Информация - на странице мероприятия в "FB". Желающие принять участие в вечере дискуссий должны зарегистрироваться не позднее 23 марта.
Воскресенье, 26 марта
* В Нарвском замке в ресторане "Rondeel": фольклорное кафе "Subrik" приглашает женщин, девушек, мам c дочерьми, бабушек, подруг, сестер отпраздновать вместе самый важный эстонский женский праздник - День Марии Постной. Билет - 7 евро.
* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Выступают танцевальный коллектив "Арабеск", вокальная студия "Келлуке". Билет - 3 евро.
Среда, 29 марта
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - встреча в Силламяэском клубе общения Нарвского дома эстонского языка.
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