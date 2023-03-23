Концерт Нарвского симфонического оркестра украсит гитарист-виртуоз Кирилл Огородников

- Введением в программу и своеобразной аллюзией на золотой век испанской культуры прозвучит галантная, меланхоличная, напоминающая полотна Веласкеса "Павана" Габриеля Форе, - обещает директор оркестра Анатолий Щура. - Эпилогом станет "Воспоминание о летней ночи в Мадриде" Михаила Глинки - плод живых впечатлений композитора от путешествия по Испании и интерпретация подлинных народных мелодий. Центральной частью вечера станут два ярких сочинения для гитары с оркестром. Концерт бразильского композитора Эйтора Вила-Лобоса, инициированный многолетней дружбой с легендарным испанским гитаристом Андресом Сеговией и впервые прозвучавший в его исполнении перед трехтысячной аудиторией Хьюстона в 1956 году, и сегодня остается излюбленным магнитом для исполнителей. Concerto semplice (простой концерт) для гитары с оркестром современного эстонского композитора Тыну Кырвитса был удостоен чести представлять Эстонскую Республику на организованном ЮНЕСКО Международном форуме композиторов в Париже в 1994 году.