Новая программа Нарвского симфонического оркестра, которая будет представлена 26 марта в 17.00 в концертном доме "Geneva", погрузит слушателей в экзотическую и знойную атмосферу испанской и бразильской музыки. Вместе с оркестром выступит один из ведущих классических гитаристов Эстонии Кирилл Огородников.
Концерт Нарвского симфонического оркестра украсит гитарист-виртуоз Кирилл Огородников
Призванная утолить весеннюю жажду солнца и тепла, прозвучит испанская и бразильская музыка в восприятии Габриеля Форе, Эйтора Вила-Лобоса, Тыну Кырвитса и Михаила Глинки.
- Введением в программу и своеобразной аллюзией на золотой век испанской культуры прозвучит галантная, меланхоличная, напоминающая полотна Веласкеса "Павана" Габриеля Форе, - обещает директор оркестра Анатолий Щура. - Эпилогом станет "Воспоминание о летней ночи в Мадриде" Михаила Глинки - плод живых впечатлений композитора от путешествия по Испании и интерпретация подлинных народных мелодий. Центральной частью вечера станут два ярких сочинения для гитары с оркестром. Концерт бразильского композитора Эйтора Вила-Лобоса, инициированный многолетней дружбой с легендарным испанским гитаристом Андресом Сеговией и впервые прозвучавший в его исполнении перед трехтысячной аудиторией Хьюстона в 1956 году, и сегодня остается излюбленным магнитом для исполнителей. Concerto semplice (простой концерт) для гитары с оркестром современного эстонского композитора Тыну Кырвитса был удостоен чести представлять Эстонскую Республику на организованном ЮНЕСКО Международном форуме композиторов в Париже в 1994 году.
В сопровождении Нарвского симфонического оркестра выступит один из ведущих классических гитаристов Эстонии, лауреат международных конкурсов Кирилл Огородников, которого называют "гитарист-виртуоз нового поколения". Он родился и вырос в Кохтла-Ярве, с отличием закончил Эстонскую академию музыки и театра, параллельно учился в Кельнской высшей школе музыки. Его исполнительскую манеру, по словам Щуры, отличает виртуозность, баланс чувственного и рационального, благородство тембрового звучания.