По заказу государства Нарвский колледж подготовит значительно больше учителей

Государство дополнительно профинансирует создание более четырехсот учебных мест в области подготовки учителей, специальной педагогики и школьной психологии, выделив на это Тартускому и Таллиннскому университетам дополнительно 8 миллионов евро.

На дополнительные деньги Тартуский университет примет на специальности "учитель" и "опорный специалист" почти на триста студентов больше, чем раньше. Почти треть учебных мест, которые будут созданы в Тартуском университете, появятся в Нарвском колледже.