Чт, 23.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

По заказу государства Нарвский колледж подготовит значительно больше учителей

Сирле Соммер-Калда
, журналист
По заказу государства Нарвский колледж подготовит значительно больше учителей
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Почти треть учебных мест, которые будут созданы в Тартуском университете, появятся в Нарвском колледже.
Почти треть учебных мест, которые будут созданы в Тартуском университете, появятся в Нарвском колледже. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Количество учебных мест в Нарвском колледже Тартуского университета, в котором обучается более шестисот человек, с осени увеличится на 86. Большой прирост связан с переходом на обучение на эстонском языке.

Государство дополнительно профинансирует создание более четырехсот учебных мест в области подготовки учителей, специальной педагогики и школьной психологии, выделив на это Тартускому и Таллиннскому университетам дополнительно 8 миллионов евро.

На дополнительные деньги Тартуский университет примет на специальности "учитель" и "опорный специалист" почти на триста студентов больше, чем раньше. Почти треть учебных мест, которые будут созданы в Тартуском университете, появятся в Нарвском колледже.

Ключевые слова
Новости
Наверх