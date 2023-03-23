Количество учебных мест в Нарвском колледже Тартуского университета, в котором обучается более шестисот человек, с осени увеличится на 86. Большой прирост связан с переходом на обучение на эстонском языке.
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По заказу государства Нарвский колледж подготовит значительно больше учителей
По заказу государства Нарвский колледж подготовит значительно больше учителей
Государство дополнительно профинансирует создание более четырехсот учебных мест в области подготовки учителей, специальной педагогики и школьной психологии, выделив на это Тартускому и Таллиннскому университетам дополнительно 8 миллионов евро.