В новом учебном году школьный мир провозгласят в Тойла

В начале февраля Союз защиты детей предложил местным самоуправлениям подать заявку на звание города или волости школьного мира года, чтобы уже 1 сентября 2023 года совместно провозгласить школьный мир по всей Эстонии. К 14 марта пять самоуправлений заполнили форму заявления.

По словам главы Союза защиты детей Варье Ояла, от претендующего на звание самоуправления ожидается, что оно сознательно способствует тому, чтобы учебный год для детей проходил безопасно, при поддержке и в дружеских отношениях, чтобы в случае проблем решения искали и находили вместе, чтобы мир в школе гарантировался круглый год.