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В новом учебном году школьный мир провозгласят в Тойла

Северное побережье
В новом учебном году школьный мир провозгласят в Тойла
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Местом провозглашения школьного мира на следующий учебный год может стать Тойлаская гимназия, но это еще не решено.
Местом провозглашения школьного мира на следующий учебный год может стать Тойлаская гимназия, но это еще не решено. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Союз защиты детей вместе со своими партнерами выбрал из пяти кандидатов муниципалитет, где в предстоящем учебном году будет объявлен школьный мир, им стала Тойлаская волость.

В начале февраля Союз защиты детей предложил местным самоуправлениям подать заявку на звание города или волости школьного мира года, чтобы уже 1 сентября 2023 года совместно провозгласить школьный мир по всей Эстонии. К 14 марта пять самоуправлений заполнили форму заявления.

По словам главы Союза защиты детей Варье Ояла, от претендующего на звание самоуправления ожидается, что оно сознательно способствует тому, чтобы учебный год для детей проходил безопасно, при поддержке и в дружеских отношениях, чтобы в случае проблем решения искали и находили вместе, чтобы мир в школе гарантировался круглый год.

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