Союз защиты детей вместе со своими партнерами выбрал из пяти кандидатов муниципалитет, где в предстоящем учебном году будет объявлен школьный мир, им стала Тойлаская волость.
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В новом учебном году школьный мир провозгласят в Тойла
В новом учебном году школьный мир провозгласят в Тойла
В начале февраля Союз защиты детей предложил местным самоуправлениям подать заявку на звание города или волости школьного мира года, чтобы уже 1 сентября 2023 года совместно провозгласить школьный мир по всей Эстонии. К 14 марта пять самоуправлений заполнили форму заявления.
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