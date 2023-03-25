Сб, 25.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

На окраине Йыхвиского парка планируют построить пять квартирных домов

Эрик Гамзеев
, журналист
На окраине Йыхвиского парка планируют построить пять квартирных домов
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Новые квартирные дома должны появиться на краю Йыхвиского парка рядом с детсадом "Pillerkaar".
Новые квартирные дома должны появиться на краю Йыхвиского парка рядом с детсадом "Pillerkaar". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ида-Вируское инвестиционное агентство намерено построить пять квартирных домов возле Йыхвиского парка рядом с детсадом "Pillerkaar".

В конце февраля Ида-Вируское инвестиционное агентство (ИВИА) подало в Йыхвиское волостное управление ходатайство об инициировании детальной планировки недвижимости, расположенной по Пуру теэ, 13, чтобы построить там пять квартирных домов высотой до четырех этажей, в каждом из которых было бы по 10-15 квартир. Кроме того, планируется построить около 90 парковочных мест и подъездную дорогу.

Высококлассные специалисты нуждаются в современном жилье

Ключевые слова
Экономика
Наверх