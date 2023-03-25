На окраине Йыхвиского парка планируют построить пять квартирных домов

В конце февраля Ида-Вируское инвестиционное агентство (ИВИА) подало в Йыхвиское волостное управление ходатайство об инициировании детальной планировки недвижимости, расположенной по Пуру теэ, 13, чтобы построить там пять квартирных домов высотой до четырех этажей, в каждом из которых было бы по 10-15 квартир. Кроме того, планируется построить около 90 парковочных мест и подъездную дорогу.