Ученики школы Kood/Jõhvi выиграли конкурс идей SUPP

Студенты Kood/Jõhvi представили на конкурс SUPP идею платформы „The Future of Work“ («Будущее работы»), целью которой является тестирование новых бизнес-идей, а также поиск единомышленников, членов команды и спонсоров. Победители получили денежный приз от стартап-компании CM Games и билеты на фестиваль sTARTUp Day от Startup Estonia.

Как предусматривает формат SUPP, активные жители Ида-Вирумаа собрались в помещении колледжа TalTech, чтобы вместе отведать супа и обменяться идеями. В дружеской и свободной атмосфере каждый мог представить свою бизнес-идею или инициативу по развитию жизни в регионе или улучшению городской среды. Участники SUPP сами выбрали лучшую идею.

SUPP открыла мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер, которая пожелала участникам успехов и мужества, а также отметила, что городу Кохтла-Ярве нужны новые инициативы как в сфере креативной экономики, так и в сфере стартапов.

Руководитель проектов Startup Estonia в Ида-Вирумаа Элина Дубова отметила, что SUPP – это отличная возможность поделиться идеями и инициативами, возникающими в местном сообществе. «Идея SUPP состоит в том, чтобы объединить местных жителей и побудить их к сотрудничеству для достижения общих целей. Цель SUPP — воспитать дух предпринимательства, придать активным людям уверенность в себе и смелость, а также дать возможность найти единомышленников», — рассказала Дубова.