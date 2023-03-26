Победителем прошедшего в Кохтла-Ярве конкурса идей SUPP стала команда студентов школы Kood/Jõhvi. Принесшая победу идея состоит в том, чтобы создать платформу, объединяющую активных и предприимчивых жителей Ида-Виру.
Ученики школы Kood/Jõhvi выиграли конкурс идей SUPP
Студенты Kood/Jõhvi представили на конкурс SUPP идею платформы „The Future of Work“ («Будущее работы»), целью которой является тестирование новых бизнес-идей, а также поиск единомышленников, членов команды и спонсоров. Победители получили денежный приз от стартап-компании CM Games и билеты на фестиваль sTARTUp Day от Startup Estonia.
Как предусматривает формат SUPP, активные жители Ида-Вирумаа собрались в помещении колледжа TalTech, чтобы вместе отведать супа и обменяться идеями. В дружеской и свободной атмосфере каждый мог представить свою бизнес-идею или инициативу по развитию жизни в регионе или улучшению городской среды. Участники SUPP сами выбрали лучшую идею.
SUPP открыла мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер, которая пожелала участникам успехов и мужества, а также отметила, что городу Кохтла-Ярве нужны новые инициативы как в сфере креативной экономики, так и в сфере стартапов.
Руководитель проектов Startup Estonia в Ида-Вирумаа Элина Дубова отметила, что SUPP – это отличная возможность поделиться идеями и инициативами, возникающими в местном сообществе. «Идея SUPP состоит в том, чтобы объединить местных жителей и побудить их к сотрудничеству для достижения общих целей. Цель SUPP — воспитать дух предпринимательства, придать активным людям уверенность в себе и смелость, а также дать возможность найти единомышленников», — рассказала Дубова.
История конкурса идей SUPP берёт начало с 2015 года, инициатива родилась в городе Детройт в США. «SOUP» родился как общественная инициатива, когда жители города собирались вместе, готовили и ели суп, и обсуждали, как улучшить местную жизнь. Каждый участник вносил от 5 до 10 долларов в «призовой фонд», а автор лучшей идеи по развитию региона получал собранную сумму на ее реализацию. Благодаря инициативе «SOUP» в Детройте, находившемся на грани банкротства, появилось сплоченное и прогрессивное местное сообщество, а благодаря новым идеям появились новые рабочие места.
В этот раз в соревновании SUPP в Кохтла-Ярве приняло участие шесть команд, которые представили свои идеи по развитию региона и местной жизни, а также новые технологические возможности. Например, одна команда хотела открыть кафе в Кохтла-Ярве, а другая представила утюг, который экономит электроэнергию и гладит одежду с помощью ультразвука.
Конкурс SUPP проводится в Ида-Виру с 2019 года, в течении трёх лет в Нарве, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве состоялось 15 мероприятий. На конкурс SUPP за три года его существования была предложена 171 идея, а на их реализацию было выделено 7500 евро.
Деятельность Startup Estonia в Ида-Вирумаа поддерживается Эстонским государством на основании договора заключённым между Startup Estonia и Министерством финансов согласно программе «План действий Ида-Вирумаа до 2030 года». Программа Startup Estonia (номер проекта EU50651) финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.