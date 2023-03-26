Окружной суд примет решение по апелляции обвиняемого в скупке голосов Горлача к концу апреля

Тартуский окружной суд принял в производство апелляционную жалобу нарвского политика Сергея Горлача, который 27 октября 2022 года судом первой инстанции был признан виновным в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права и права голосования.

В апелляции защитник Горлача настаивает на отмене приговора Вируского уездного суда и ходатайствует об оправдании своего клиента.

"Окружной суд рассмотрит дело в порядке письменного производства и примет решение не позднее 27 апреля", - сообщила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Аннетт Крейтсманн.

Сергей Горлач 27 октября 2022 года был признан виновным в совершении в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права и права голосования и наказан тюремным заключением сроком на 1 год и 8 месяцев. Из них немедленному отбытию подлежит один месяц, а оставшуюся часть наказания можно будет отбывать условно с двухлетним испытательным сроком. Поскольку во время предварительного следствия Сергей Горлач был задержан на сутки, то провести за решеткой, если приговор вступит в силу, он должен будет 29 дней.

Согласно обвинительному заключению, Сергей Горлач, баллотировавшийся в Нарвское горсобрание на местных выборах 2021 года, оказывал влияние на избирателей, чтобы они голосовали за него. По версии следствия, с этой целью он и член правления НКО "Нарвское объединение людей с профзаболеваниями" Наталия Симонова организовали поездку для 40 человек из Нарвы в Тойла, где для участников была организована экскурсия, а также посещение спа-центра и пикник. Посещение спа-центра и экскурсию оплатил Сергей Горлач, а пикник и транспорт были профинансированы упомянутым выше НКО.