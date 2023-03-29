До конца марта "пропуск" на крупнейший спортивный праздник Ида-Вирумаа можно приобрести дешевле

Например, в марте для забега на 5 км еще можно зарегистрироваться за 10 евро, но уже с апреля плата за участие повысится до 15 евро. Плата за участие в полумарафоне в размере 20 евро увеличится в апреле до 25 евро. Для пенсионеров и молодежи до 20 лет действует 20-процентная скидка.

В рамках двухдневного спортивного фестиваля 9 июня в Нарве состоится 3-километровое шествие от Йоаорга до Ратушной площади. Участие в нем бесплатное, но желательно зарегистрироваться, так как это даст возможность поучаствовать в розыгрыше призов.

Главный организатор забега Мати Лиллиаллик сказал, что пока регистрация проходит активнее, чем в прежние годы, и это дает понять, что цель установить новый рекорд участия и превысить планку в 5000 участников реальна. Прежний рекорд участия держится с 2017 года, когда на старты разных дистанций вышли 4329 участников.

Нарвский городской забег проводится с 2011 года, но раньше он назывался Энергозабегом. Поскольку прежний главный спонсор мероприятия "Eesti Energia" решил заняться поддержкой других проектов, то с нынешнего года плечо этому крупнейшему народно-спортивному мероприятию Ида-Вирумаа подставит город Нарва, для которого оно стало также одним из отличительных мероприятий.