При регистрации участников устраиваемого 10 июня Нарвского городского забега до конца марта действуют льготные цены, а 6 апреля можно будет поучаствовать в совместной тренировке, которую проведет трехкратный победитель забега Роман Фости.
До конца марта "пропуск" на крупнейший спортивный праздник Ида-Вирумаа можно приобрести дешевле
Например, в марте для забега на 5 км еще можно зарегистрироваться за 10 евро, но уже с апреля плата за участие повысится до 15 евро. Плата за участие в полумарафоне в размере 20 евро увеличится в апреле до 25 евро. Для пенсионеров и молодежи до 20 лет действует 20-процентная скидка.
В рамках двухдневного спортивного фестиваля 9 июня в Нарве состоится 3-километровое шествие от Йоаорга до Ратушной площади. Участие в нем бесплатное, но желательно зарегистрироваться, так как это даст возможность поучаствовать в розыгрыше призов.
Главный организатор забега Мати Лиллиаллик сказал, что пока регистрация проходит активнее, чем в прежние годы, и это дает понять, что цель установить новый рекорд участия и превысить планку в 5000 участников реальна. Прежний рекорд участия держится с 2017 года, когда на старты разных дистанций вышли 4329 участников.
Нарвский городской забег проводится с 2011 года, но раньше он назывался Энергозабегом. Поскольку прежний главный спонсор мероприятия "Eesti Energia" решил заняться поддержкой других проектов, то с нынешнего года плечо этому крупнейшему народно-спортивному мероприятию Ида-Вирумаа подставит город Нарва, для которого оно стало также одним из отличительных мероприятий.
- Движение и ходьба под силу всем, независимо от пола, возраста и веса, - сказала мэр Нарвы Катри Райк, зарегистрировавшаяся на дистанцию 5 км уже в начале года. - Мы заставим весь город двигаться, и уверена, что в этот день в Нарву приедут также участники из других уголков Ида-Вирумаа и со всей Эстонии.
Нарвский городской забег в этом году будет частью Дней города Нарва. По словам Мати Лиллиаллика, на являющейся центром соревнования Ратушной площади выступят некоторые популярнейшие музыканты Эстонии.
Как уже стало традицией за десять с лишним лет, в Нарве определятся также чемпионы Эстонии по полумарафону. На старт обещали выйти лучшие стайеры Эстонии во главе с Тийдреком Нурме и Романом Фости.
Фости организует 6 апреля в 18 часов на стадионе Нарвской Кренгольмской гимназии бесплатную совместную тренировку для начинающих любителей бега. "Разогреемся в пробежке, сделаем гимнастику, выполним начальные упражнения по технике бега и силовые упражнения для бегунов, закончим тренировку статической растяжкой, а также поговорим о подготовке к беговому сезону", - сказал он.