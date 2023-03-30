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рука не поднялась выбросить ⟩ В Йыхви собрали более шести тысяч книг

Сирле Соммер-Калда
, журналист
В Йыхви собрали более шести тысяч книг
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Со среды по субботу на прошлой неделе в Йыхви книгами заполнилось более ста ящиков. Часть книг уже на месте нашли нового владельца.
Со среды по субботу на прошлой неделе в Йыхви книгами заполнилось более ста ящиков. Часть книг уже на месте нашли нового владельца. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Иногда я шучу, что мы как приют для бездомных книг", - сравнивает главный хранитель фондов сберегательной библиотеки Калью Таммару, по словам которого кампания "Дай книге новую жизнь" оказалась в Йыхви очень успешной.

Собираясь в прошлую субботу в Йыхвискую центральную библиотеку, я не хотела идти туда с пустыми руками. Беру с домашней книжной полки шесть книг, которые точно не буду когда-либо перечитывать, и таким образом освобождаю место для новых томов. Поскольку сберегательная библиотека предварительно сообщала, что среди других заинтересована в книге "Мастер и Маргарита", которую то и дело спрашивают школы и народные библиотеки, то решаю пожертвовать также культовый роман Булгакова.

До ящика для сбора "Мастер и Маргарита" так и не доходит - Калью Таммару сразу уносит книгу в автобус, чтобы она не пошла путешествовать по Йыхви, а все же попала в Таллинн. Ведь кампания по сбору книг сберегательной библиотеки Эстонской национальной библиотеки двусторонняя: приноси и уноси.

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