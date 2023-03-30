рука не поднялась выбросить ⟩ В Йыхви собрали более шести тысяч книг

Собираясь в прошлую субботу в Йыхвискую центральную библиотеку, я не хотела идти туда с пустыми руками. Беру с домашней книжной полки шесть книг, которые точно не буду когда-либо перечитывать, и таким образом освобождаю место для новых томов. Поскольку сберегательная библиотека предварительно сообщала, что среди других заинтересована в книге "Мастер и Маргарита", которую то и дело спрашивают школы и народные библиотеки, то решаю пожертвовать также культовый роман Булгакова.