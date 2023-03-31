Евросоюз помог Ида-Вирумаа осуществить мечты

Наряду со стройками Евросоюз вложил сотни миллионов евро также, например, во внедрение пособий рынка труда и создание возможностей переобучения, а также в создание более быстрого интернет-соединения, в доступность займов и поручительств, дающих поддержку нашим местным предпринимателям, квартирным товариществам и семьям. Через программу "Leader" поддержку получила жизнь на селе.

Около миллиарда евро на претворение в жизнь больших планов Ида-Вирумаа

* В 2004-2020 годах в течение периода финансирования трех структурных фондов Евросоюза в Ида-Вирумаа было инвестировано в общем полмиллиарда евро.

* По сравнению с другими уездами больше, чем Ида-Вирумаа, денежных пособий Евросоюза получили в Эстонии только Харьюмаа и Тартумаа, которые и по числу жителей больше.

* Из фонда справедливого перехода в ближайшие годы в Ида-Вирумаа направят европособий на 354 миллиона евро.

При поддержке фондов построены променады, школьные здания, больницы, дороги и многое другое