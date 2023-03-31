Из структурных фондов Евросоюза к концу 2023 года в Ида-Вирумаа поступит полмиллиарда евро для обогащения здешней жизни и улучшения жизненной среды.
Евросоюз помог Ида-Вирумаа осуществить мечты
Новые школьные здания в Кохтла-Ярве, Нарве, Йыхви и Силламяэ. Новые лечебные корпуса и Ида-Вируской центральной больницы, и дома здоровья. Силламяэские дорожные узлы и велодороги в Нарве и ее окрестностях. Променад образовательного городка и стадион, а также музыкальная площадка рядом с концертным домом и новый проезд на Пуру теэ в Йыхви. Очистка реки Пуртсе и восстановление алутагузеских болот. Строительство Кохтла-Ярвеского спортцентра с бассейном. Развитие ида-вируских промышленных территорий, где появились рабочие места примерно для тысячи человек. Создание центра открытий в Нарвской крепости и приключенческого центра в Кивиыли.
Это только маленький перечень тех больших начинаний, которые в течение последних восьми лет были осуществлены в Ида-Вирумаа при финансовой поддержке Евросоюза. Однако еще раньше были построены, например, участок шоссе Йыхви - Кукрузе с дорожными узлами, основательно обновлена региональная водопроводная сеть, обеспечивающая местных людей чистой питьевой водой. Построено новое учебное здание Нарвского колледжа, ставшее одним из ориентиров новейшего времени в приграничном городе; реновированы здания Вирумааского колледжа в Кохтла-Ярве и Ида-Вирумааского центра профобразования в нескольких городах, и многое другое.
Сделанное в результате нескольких тысяч проектов стало естественной частью повседневной жизни Ида-Вирумаа, без чего сложно было бы представить местную жизнь. При осуществлении этих планов и желаний инициатива и руководство большей частью были возложены на плечи местных энергичных людей. Однако без финансовой поддержки Евросоюза осуществление многих начинаний оказалось бы отложено на гораздо более далекое будущее.
Наряду со стройками Евросоюз вложил сотни миллионов евро также, например, во внедрение пособий рынка труда и создание возможностей переобучения, а также в создание более быстрого интернет-соединения, в доступность займов и поручительств, дающих поддержку нашим местным предпринимателям, квартирным товариществам и семьям. Через программу "Leader" поддержку получила жизнь на селе.
Около миллиарда евро на претворение в жизнь больших планов Ида-Вирумаа
* В 2004-2020 годах в течение периода финансирования трех структурных фондов Евросоюза в Ида-Вирумаа было инвестировано в общем полмиллиарда евро.
* По сравнению с другими уездами больше, чем Ида-Вирумаа, денежных пособий Евросоюза получили в Эстонии только Харьюмаа и Тартумаа, которые и по числу жителей больше.
* Из фонда справедливого перехода в ближайшие годы в Ида-Вирумаа направят европособий на 354 миллиона евро.При поддержке фондов построены променады, школьные здания, больницы, дороги и многое другое
Открываются новые возможности. До конца периода финансирования 2021-2027 годов Евросоюз вложит в Эстонию из фондов сплочения и восстановительного финансирования еще 4,3 миллиарда евро.
В Ида-Вирумаа самое большое внимание уделяется зеленому повороту: из фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа направят европособий на 354 миллиона евро, чтобы поддержать в регионе предпринимательство, промышленные инвестиции, переобучение работников, а также развитие местных услуг и решение проблем окружающей среды.
Весной этого года исполняется 73 года с тех пор, как был заложен фундамент Европейского союза, идеей и целью которого была Европа, основанная на солидарности, что содействовало бы единению послевоенной Европы и гарантировало бы мир, основанный на сотрудничестве.
Из заказанного Госканцелярией в конце 2022 года исследования "Отношение к Евросоюзу" четко вырисовывается, что среди как эстоноязычного, так и русскоязычного населения высоко ценятся свободы, которые предлагает членство в Евросоюзе: возможности путешествовать и работать, удобная единая валюта - евро.
Целью является приятная и чистая жизненная среда, а также хорошие современные рабочие места для самореализации.