Экономика и жизненная среда Ида-Вирумаа получат новый размах

Ида-Вирумаа удостаивался повышенного внимания на протяжении нескольких составов Рийгикогу, и не без оснований. Я тоже хочу подчеркнуть важность присутствия на месте и активного участия государства в Ида-Вирумаа.
С одной стороны, уезд выделяется плохими социально-экономическими показателями. С другой - Ида-Вирумаа является стратегически важным регионом для Эстонии, особенно в нынешней геополитической обстановке. Это восточная граница Евросоюза, но чем ближе к Нарве, тем больше людей живут все еще в другом информационном пространстве.
Надо честно сказать, что в том числе - в инфопространстве "Русского мира", на которое влияет умело организованная российская пропаганда. То, что для эстонцев является историей, принесшей много боли и мучительных для их предшественников страданий, все еще воспринимают ровно наоборот - как победное красное прошлое.
Однако мы вместе - как эстонцы, так и русскоязычные люди - дружно справлялись в этих вопросах. Именно такой взгляд мы должны укреплять и впредь. Главное, чтобы все местные жители чувствовали себя в Эстонии как дома и в безопасности и видели дальнейшую перспективу жизни в Ида-Вирумаа.
- Мы дадим ида-вируским семьям уверенность в будущем и мотивацию оставаться в родных краях.
Рийна СОЛМАН, министр госуправления
Мы должны поощрять людей приезжать в Ида-Вирумаа на работу из-за пределов уезда, еще больше содействуя тем самым развитию региона. Хотя роль государства не состоит в слишком сильном вмешательстве в предпринимательство, мы должны признать, что связь Ида-Вирумаа с остальной Эстонией - это не только экономический или регионально-политический вопрос.
Это напрямую связано с внутренней и внешней безопасностью. То есть государство должно быть больше прежнего представлено в Ида-Вирумаа.
Осуществляемые в Ида-Вирумаа инвестиции из бюджета Евросоюза и государства играют важную роль во всем этом. В нынешнем бюджетном периоде структурных средств Евросоюза Ида-Вирумаа уделяется особое внимание, прежде всего благодаря новому фонду справедливого перехода. Главной целью фонда является смягчение в Ида-Вирумаа воздействий, обусловленных достижением климатических целей. Объем фонда равен 340 миллионам евро, и достойно внимания то, что мы получаем на одного жителя больше всего денег по сравнению с другими государствами Европы.
При инвестировании средств фонда мы сосредоточимся на двух основных направлениях деятельности. Цель первого направления - помочь реорганизовать и разнообразить экономику и рабочую силу ида-вируского региона, обеспечив их жизнеспособность и уверенность в будущем; второе направление деятельности рассматривает социальные, экологические и общинные аспекты перехода. Пропорция средств направлений деятельности - 80/20, то есть 80% процентов средств пойдут на предпринимательство и 20% - на поддержку жизненной среды.
Вкладывая в увеличение разнообразия экономики уезда, а также в улучшение жизненной среды и качества жизни, мы дадим ида-вируским семьям уверенность в будущем и мотивацию оставаться в родных краях. Другим эстоноземельцам мы придадим смелости переезжать сюда жить, а уехавшим отсюда ранее дадим повод вернуться в уезд.
Фонд справедливого перехода внедряется уже около полугода, на этот период пришлись также рождественские и новогодние отпуска. Первый получивший финансирование проект был обнародован в ноябре прошлого года (завод магнитов "NEO Performance Materials" в Нарве). После этого происходила активная работа на "кухонной" стороне.
Большая часть пара уходит на развитие мер - некоторые меры на сегодня прошли межведомственные согласования и готовятся к реализации. Мы должны гарантировать, чтобы к концу нынешнего года весь пакет фонда справедливого перехода был в полной мере доступен в Ида-Вирумаа, благодаря чему мы сможем придать экономике и жизненной среде в Ида-Вирумаа новое дыхание и размах.