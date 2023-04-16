Экономика и жизненная среда Ида-Вирумаа получат новый размах

С одной стороны, уезд выделяется плохими социально-экономическими показателями. С другой - Ида-Вирумаа является стратегически важным регионом для Эстонии, особенно в нынешней геополитической обстановке. Это восточная граница Евросоюза, но чем ближе к Нарве, тем больше людей живут все еще в другом информационном пространстве.

Надо честно сказать, что в том числе - в инфопространстве "Русского мира", на которое влияет умело организованная российская пропаганда. То, что для эстонцев является историей, принесшей много боли и мучительных для их предшественников страданий, все еще воспринимают ровно наоборот - как победное красное прошлое.

Однако мы вместе - как эстонцы, так и русскоязычные люди - дружно справлялись в этих вопросах. Именно такой взгляд мы должны укреплять и впредь. Главное, чтобы все местные жители чувствовали себя в Эстонии как дома и в безопасности и видели дальнейшую перспективу жизни в Ида-Вирумаа.

- Мы дадим ида-вируским семьям уверенность в будущем и мотивацию оставаться в родных краях. Рийна СОЛМАН, министр госуправления

Мы должны поощрять людей приезжать в Ида-Вирумаа на работу из-за пределов уезда, еще больше содействуя тем самым развитию региона. Хотя роль государства не состоит в слишком сильном вмешательстве в предпринимательство, мы должны признать, что связь Ида-Вирумаа с остальной Эстонией - это не только экономический или регионально-политический вопрос.