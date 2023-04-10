Новые туристические магниты появлялись вереницей и охватывают весь уезд

План туристического кластера Ида-Вирумаа, согласно которому Ида-Вирумаа станет вторым по количеству ночевок туристическим регионом, может быть реализован только в сочетании с крупными инвестиционными проектами уезда, пояснила Кадри Ялонен. "Для скачка в развитии нам нужно быть все время на виду и привлекательными, иметь качественные услуги, чтобы люди знали об этом и хотели приезжать сюда".

За последние годы около десятка туристических разработок здесь получили поддержку программы укрепления конкурентоспособности регионов, через которую государство распределяет средства Европейского фонда регионального развития.

- В Ида-Вирумаа в туризм действительно хорошо инвестировали. И государство, и самоуправления, и Европейский союз, а также сами предприятия. Каждый год строится какой-нибудь крупный туробъект, который помогает сохранить Ида-Вирумаа в центре внимания. Последним является водноспортивный комплекс Айду, этот проект в настоящее время реализуется. Новые туристические достопримечательности также подходят для международного клиента, и они прекрасно рассредоточены по уезду: в Нарве, Силламяэ, Валасте, Каукси, Кивиыли, Айду.

Наиболее крупные евросубсидии на туристические достопримечательности в 2014-2020 годах

* Водноспортивный комплекс Айду (субсидия 3,7 миллиона евро). Завершение проекта затянулось; весной этого года должно начаться строительство главного здания водноспортивного центра. Комплекс Айду объединяет в себе первоклассные водные виды спорта и разнообразные возможности для активного отдыха.

* Создание центра открытий пограничной крепости Нарвского музея (субсидия около 3 миллионов евро). Весной 2020 года открылись реконструированная Нарвская крепость и новая постоянная экспозиция.

* Строительство набережной Силламяэ (субсидия около 2,8 миллиона евро). Береговой променад, завершенный в 2021 году, соединяет пассажирский и яхтенный порт с центром города и образует единое целое с ранее реконструированным Морским бульваром (субсидия 1,45 миллиона).

* Продукты семейного туризма Кивиылиского центра приключенческого отдыха (субсидия около 1,5 миллиона евро). В 2018 году в Кивиыли открыл свои двери семейный парк развлечений с увлекательной камнедобычей, пожарной академией, летней тюбинговой трассой и т.д.

* Строительство пляжного здания Каукси (субсидия около 1 миллиона евро). Пляжное здание открыло свои двери к летнему сезону 2021 года.

* Музей контрабанды спирта "Tulivee" (субсидия 466000 евро). Музей контрабанды спирта "Tulivee", построенный в исторической рыбацкой деревне Лиймала, был готов в 2019 году.

* Лестница и пешеходная тропа Валасте (субсидия 0,3 миллиона евро). Лестница Валастеского водопада и познавательная тропа со смотровыми площадками через глинтовый лес открыты для посетителей с 2018 года.