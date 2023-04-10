Новые туристические магниты появлялись вереницей и охватывают весь уезд

"Наша цель - к 2035 году сделать Ида-Вирумаа пунктом назначения номер один после Таллинна, и инвестиции в туризм являются частью большого плана", - сказала ида-вирумааский координатор в сфере туризма Кадри Ялонен.
План туристического кластера Ида-Вирумаа, согласно которому Ида-Вирумаа станет вторым по количеству ночевок туристическим регионом, может быть реализован только в сочетании с крупными инвестиционными проектами уезда, пояснила Кадри Ялонен. "Для скачка в развитии нам нужно быть все время на виду и привлекательными, иметь качественные услуги, чтобы люди знали об этом и хотели приезжать сюда".
За последние годы около десятка туристических разработок здесь получили поддержку программы укрепления конкурентоспособности регионов, через которую государство распределяет средства Европейского фонда регионального развития.
- В Ида-Вирумаа в туризм действительно хорошо инвестировали. И государство, и самоуправления, и Европейский союз, а также сами предприятия. Каждый год строится какой-нибудь крупный туробъект, который помогает сохранить Ида-Вирумаа в центре внимания. Последним является водноспортивный комплекс Айду, этот проект в настоящее время реализуется. Новые туристические достопримечательности также подходят для международного клиента, и они прекрасно рассредоточены по уезду: в Нарве, Силламяэ, Валасте, Каукси, Кивиыли, Айду.
Наиболее крупные евросубсидии на туристические достопримечательности в 2014-2020 годах
* Водноспортивный комплекс Айду (субсидия 3,7 миллиона евро). Завершение проекта затянулось; весной этого года должно начаться строительство главного здания водноспортивного центра. Комплекс Айду объединяет в себе первоклассные водные виды спорта и разнообразные возможности для активного отдыха.
* Создание центра открытий пограничной крепости Нарвского музея (субсидия около 3 миллионов евро). Весной 2020 года открылись реконструированная Нарвская крепость и новая постоянная экспозиция.
* Строительство набережной Силламяэ (субсидия около 2,8 миллиона евро). Береговой променад, завершенный в 2021 году, соединяет пассажирский и яхтенный порт с центром города и образует единое целое с ранее реконструированным Морским бульваром (субсидия 1,45 миллиона).
* Продукты семейного туризма Кивиылиского центра приключенческого отдыха (субсидия около 1,5 миллиона евро). В 2018 году в Кивиыли открыл свои двери семейный парк развлечений с увлекательной камнедобычей, пожарной академией, летней тюбинговой трассой и т.д.
* Строительство пляжного здания Каукси (субсидия около 1 миллиона евро). Пляжное здание открыло свои двери к летнему сезону 2021 года.
* Музей контрабанды спирта "Tulivee" (субсидия 466000 евро). Музей контрабанды спирта "Tulivee", построенный в исторической рыбацкой деревне Лиймала, был готов в 2019 году.
* Лестница и пешеходная тропа Валасте (субсидия 0,3 миллиона евро). Лестница Валастеского водопада и познавательная тропа со смотровыми площадками через глинтовый лес открыты для посетителей с 2018 года.
Наполняет маркетинг содержанием
Поддержку Европейского союза получил и туристический кластер Ида-Вирумаа, в который входят полсотни туристических предприятий и учреждений вместе со всеми самоуправлениями уезда. "За 2016-2023 годы туристический кластер привлек в уезд почти 2,1 миллиона евро. Из них поддержка Европейского союза и государства составляет около 1,7 миллиона, а вклад партнеров кластера - 0,4 миллиона", - констатировала Кадри Ялонен.
Самые большие финансовые вливания были направлены на маркетинговые кампании, а также на разработку продуктов и обучение. Поскольку с 2017 года туристический кластер позиционирует Ида-Вирумаа как страну приключений, он усердно работает над созданием новых приключений. "Конкурс на создание новых приключений - мощный двигатель развития продукта. Совместное обучение также важно: учебные поездки и тренинги постоянно помогают туристическому сообществу становиться умнее", - описала деятельность туристического кластера Кадри Ялонен.
При этом разработка продукта, маркетинг и обучение остаются столпами новых инвестиций. "Если у вас есть хороший продукт, он будет говорить сам за себя. Если содержания нет, вы можете говорить приятные слова, но результат будет незначительным", - сказала Кадри Ялонен.
С открытым ртом
Ханна Виллберг, которая недавно начала работать менеджером по маркетингу туристического кластера Ида-Вирумаа, подтвердила, что в Ида-Вирумаа есть невероятно крутые места.
- При посещении различных туристических объектов или партнеров я действительно чувствовала себя как ребенок в кондитерской - хожу с открытым ртом. Например, на прошлой неделе мы посетили Нарвскую крепость, где я уже давно не была. Я потеряла дар речи: в музее можно совершить путешествие в историю, но с помощью таких современных технологий!
Свежий взгляд нового менеджера по маркетингу дает туристическим деятелям уверенность в том, что они на правильном пути.