Анастасия Николаева: Режиссер праздников - это как человек-оркестр. Это работа, от которой не устаешь

Анастасия Николаева выросла в театре "Туулевески" в прямом смысле слова - она дочь актрисы, а теперь и директора театра Валентины Фурсовой. Все свое детство провела за сценой или рядом, а когда подросла, иногда выходила на сцену, она прекрасно поет... Несмотря на это, стать артисткой никогда не мечтала, после гимназии решила получить профессию журналиста. Но судьба распорядилась по-другому, все равно пошла по стопам матери, хотя и немного в другом направлении.

- На факультет журналистики в Таллинне не прошла по конкурсу, тогда мама посоветовала попробовать поступить в Санкт-Петербург, - вспоминает она. - Морально я не была готова уезжать в другую страну, но не хотела терять время - почему бы не попробовать еще что-нибудь? Была возможность подать документы в Москву и Санкт-Петербург по программе соотечественников, выбрала Северную столицу - ближе к дому, а также потому, что в этом институте училась мама. Так как к театру не сильно тяготела, выбирала между продюсированием и режиссурой массовых мероприятий и праздников, последний вариант привлек больше, туда и подала документы. Поступила, повезло и в том, что курс набирал Александр Иванович Березин - один из сильнейших мастеров на кафедре.