Выпускница Ахтмеской гимназии Анастасия Николаева заканчивает магистратуру в Санкт-Петербургском государственном институте культуры по специальности "режиссер праздников", пишет диссертацию по теме "Трансформация эстонских праздников 50-60-х годов". После защиты планирует вернуться в Эстонию и, возможно, возродить какие-то из старых традиций, которые легли в душу.
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Анастасия Николаева: Режиссер праздников - это как человек-оркестр. Это работа, от которой не устаешь
Анастасия Николаева выросла в театре "Туулевески" в прямом смысле слова - она дочь актрисы, а теперь и директора театра Валентины Фурсовой. Все свое детство провела за сценой или рядом, а когда подросла, иногда выходила на сцену, она прекрасно поет... Несмотря на это, стать артисткой никогда не мечтала, после гимназии решила получить профессию журналиста. Но судьба распорядилась по-другому, все равно пошла по стопам матери, хотя и немного в другом направлении.