Число выявленных поддельных банкнот в прошлом году увеличилось

Если в прошлые годы количество поддельных банкнот в Эстонии и в еврозоне в целом было небольшим, то в 2022 году число обнаруженных подделок почти удвоилось. Об этом написал портал Rus.ERR со ссылкой на Delfi Ärileht.
Банк Эстонии сообщил в последнем годовом отчете, что в 2022 году в Эстонии было обнаружено 462 фальшивых банкноты. Это почти двукратный рост по сравнению с предыдущими годами: в 2021 году было обнаружено всего 263 подделки банкнот, в 2020 году - 393, а в 2019 году - 285, рассказало издание Delfi Ärileht.
На количество подделок повлияли три отдельных случая, в ходе которых было выявлено большое количество фальшивых банкнот.
Примечательно, что Эстония по-прежнему является одной из стран с самой низкой распространенностью подделок по сравнению с другими странами еврозоны, отмечает издание.
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