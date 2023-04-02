Число выявленных поддельных банкнот в прошлом году увеличилось

Банк Эстонии сообщил в последнем годовом отчете, что в 2022 году в Эстонии было обнаружено 462 фальшивых банкноты. Это почти двукратный рост по сравнению с предыдущими годами: в 2021 году было обнаружено всего 263 подделки банкнот, в 2020 году - 393, а в 2019 году - 285, рассказало издание Delfi Ärileht.