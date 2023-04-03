Нарвская ратуша и Ратушная площадь сданы в эксплуатацию

В последний день марта был подписанный финальный акт приема-передачи работ со строительной фирмой, осуществлявшей реновацию Нарвской ратуши и прилегающей к ней площади. Разрешение на эксплуатацию было выдано двумя днями ранее.
- Завершение ремонта самой восточной ратуши в Европе - хорошая новость для всех нас. Мы благодарим строителей из фирмы AS Ehitustrust. Восстановлена часть старого города Нарвы, а часть городского самоуправления - городское собрание сможет вернуться в свой исторический дом. Ратуша, а также интересная экспозиция старого города, которая откроется здесь уже этим летом, - еще один повод посетить Нарву, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.
На основании Закона об охране памятников старины здание ратуши сегодня является памятником культурного наследия и представляет из себя объект высокой архитектурной ценности. Ратуша была построена в 1665–1671 г., восстановлена в 1964 г., после чего в здании начал работу Дворец пионеров.
Теперь здание Нарвской ратуши вернуло себе статус административного здания города и одновременно должно превратиться в объект туризма. Внутренняя планировка здания разделена на две части - на историческую северную и современную южную. В северной части здания в максимально возможной степени восстановлена историческая планировка здания, внутреннее убранство помещений выполнено на представительском уровне с исторической обстановкой. В южной части сохранилась система коридоров, созданная в ходе реставрационных работ 1960-х гг.
Первый этаж здания предусмотрен для общественного использования, т.е. для жителей и туристов. В июле будет готова виртуальная экспозиция "Новая жизнь Старой Нарвы". В зале с дополненной реальностью можно будет познакомиться с довоенной Нарвой. Одним из основных физических объектов экспозиции будет модель довоенного города, которая изготовлена на основе бумажного макета Фёдора Шанцына, и макета старой Нарвы, находящегося в Нарвском замке. С помощью информации на планшетах гости смогут получить видео- и аудиоинформацию, фото и 3D изображения отдельных зданий и объектов, наиболее интересных с архитектурной и исторической сторон, и узнать о довоенной жизни города в целом. Зал с виртуальной реальностью позволит ощутить себя в Нарве шведского времени. Посетители в очках виртуальной реальности попадут в здание ратуши 17 века, а также смогут увидеть Ратушную площадь и погулять по улицам Старого города.
На втором этаже расположен большой торжественный зал, где будут проходить официальные встречи представителей власти, конференции, торжественные церемонии регистрации браков, концерты, спектакли и семинары. На втором этаже также находится представительский кабинет мэра города. Его планируют использовать для проведения праздничных официальных приемов мэра, мероприятий и пресс-конференций. Третий этаж ратуши предусмотрен для Нарвского городского собрания. Там расположен большой зал, где с комфортом могут разместиться до 60 человек.
Подвал здания, или цокольный этаж, предназначен для общественного пользования и полностью будет отдан ресторанному комплексу. Департамент городского хозяйства в ближайшее время объявит торги для заключения договора об аренде помещений ресторана.
Строительный проект реконструкции здания Нарвской ратуши и площади составила фирма Zoroaster OÜ (архитектор Владимир Орлов). Работы по проектированию ратушной площади были согласованы с победителем конкурса "Архитектурный конкурс по центру Старого города Нарвы" KOKO Arhitektid OÜ. Строительные работы выполнила строительная компания AS Ehitustrust. Общая стоимость работ составила 6 286 464 евро с НСО. Услугу надзора собственника оказывал Р.Р. Ehitusjärelevalve OÜ, руководство строительством осуществляло OÜ Ehitusagentuur.
Проект направлен на возрождение Старого города Нарвы, как недостаточно используемого и наиболее существенного городского пространства Нарвы. Реализация проекта началась с проектировочных работ в 2016 году, но подготовительные работы город вел уже с 2005 года. Здание планируется открыть для посетителей к началу лета. Поставка и монтаж мебели в здании продолжится в течение апреля-мая.