Нарвская ратуша и Ратушная площадь сданы в эксплуатацию

- Завершение ремонта самой восточной ратуши в Европе - хорошая новость для всех нас. Мы благодарим строителей из фирмы AS Ehitustrust. Восстановлена часть старого города Нарвы, а часть городского самоуправления - городское собрание сможет вернуться в свой исторический дом. Ратуша, а также интересная экспозиция старого города, которая откроется здесь уже этим летом, - еще один повод посетить Нарву, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

На основании Закона об охране памятников старины здание ратуши сегодня является памятником культурного наследия и представляет из себя объект высокой архитектурной ценности. Ратуша была построена в 1665–1671 г., восстановлена ​​в 1964 г., после чего в здании начал работу Дворец пионеров.

Теперь здание Нарвской ратуши вернуло себе статус административного здания города и одновременно должно превратиться в объект туризма. Внутренняя планировка здания разделена на две части - на историческую северную и современную южную. В северной части здания в максимально возможной степени восстановлена ​​историческая планировка здания, внутреннее убранство помещений выполнено на представительском уровне с исторической обстановкой. В южной части сохранилась система коридоров, созданная в ходе реставрационных работ 1960-х гг.