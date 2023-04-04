СТАТИСТИКА ⟩ Жители Эстонии урезают расходы

В Эстонии увеличивается количество жителей, кому приходится ограничивать свою бюджет: отказываются от доставки готовой еды, ресторанов и развлечений. Впрочем, в Эстонии ситуация пока лучше, чем у соседей.
Согласно проведенному банком Citadele исследованию, первое, от чего отказываются ради экономии - это походы в рестораны и заказ готовой еды на дом. В прошлом месяце именно так ограничили свои расходы более сорока процентов жителей Эстонии. Далее люди отказывались от расходов на культуру и развлечений вне дома. Это пришлось сделать примерно трети жителей Эстонии.
- С прошлого года мы уже трижды спрашивали жителей стран Балтии, какие именно расходы они ограничили за последний месяц, чтобы компенсировать рост стоимости жизни. К сожалению, оказывается, что высокие расходы все еще тревожат людей, и даже сейчас некоторые вынуждены ограничивать определенные траты, - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.
- Тот факт, что людям по-прежнему приходится отказываться от различных расходов, свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о том, что доходы не поспевают за ростом стоимости жизни. Во-вторых, это также может демонстрировать, что люди недостаточно тщательно подходят к составлению своего бюджета, - пояснила Хакиайнен.
Она добавила, что именно составление бюджета является одной из основ финансовой грамотности и поможет избежать ситуаций, когда через несколько месяцев после повышения цен все равно окажется, что нужно начать ограничивать расходы, хотя поначалу казалось, что в этом нет необходимости.
- Правильное составленный бюджет заранее показывает, существует ли риск несоответствия доходов и расходов. Вы должны учесть это и постараться избежать ситуации, когда вдруг выясняется, что вы вообще не в состоянии тратить хоть сколько-то, чтобы суметь оплатить, скажем, счет за отопление, - отметила Хакиайнен.
Опрос Citadele показал, что за последний месяц 27% жителей Эстонии ограничили расходы на новую одежду и обувь, столько же сократили потребление электроэнергии дома, четверть опрошенных экономили на поездках и примерно столько же отказались от запланированного ремонта. Кроме того, пятой части респондентов пришлось перестать откладывать деньги. И десять процентов составили те, кто экономил за счет собственного здоровья, то есть отказался от медицинских расходов (операции, обследования, визиты к врачу) и покупки лекарств.
Согласно опросу, жителям Эстонии приходится меньше всего ограничивать свои расходы по сравнению с соседями из Латвии и Литвы. Если в нашей стране 24% респондентов заявили, что не ограничивают никакие расходы, то в Латвии таких было 17%, а в Литве 22%.
- Всем, у кого есть жилищный кредит или лизинг, обязательно следует следить за ставкой Euribor, поскольку ее изменение помогает понять, насколько могут вырасти расходы. И если выяснится, что, например, могут появиться сложности с выплатами по жилищному кредиту, обязательно нужно заранее поговорить об этом со своим банком, - добавила Хакиайнен.