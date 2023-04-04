СТАТИСТИКА ⟩ Жители Эстонии урезают расходы

​Согласно проведенному банком Citadele исследованию, первое, от чего отказываются ради экономии - это походы в рестораны и заказ готовой еды на дом. В прошлом месяце именно так ограничили свои расходы более сорока процентов жителей Эстонии. Далее люди отказывались от расходов на культуру и развлечений вне дома. Это пришлось сделать примерно трети жителей Эстонии.

- С прошлого года мы уже трижды спрашивали жителей стран Балтии, какие именно расходы они ограничили за последний месяц, чтобы компенсировать рост стоимости жизни. К сожалению, оказывается, что высокие расходы все еще тревожат людей, и даже сейчас некоторые вынуждены ограничивать определенные траты, - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

- Тот факт, что людям по-прежнему приходится отказываться от различных расходов, свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о том, что доходы не поспевают за ростом стоимости жизни. Во-вторых, это также может демонстрировать, что люди недостаточно тщательно подходят к составлению своего бюджета, - пояснила Хакиайнен.

Она добавила, что именно составление бюджета является одной из основ финансовой грамотности и поможет избежать ситуаций, когда через несколько месяцев после повышения цен все равно окажется, что нужно начать ограничивать расходы, хотя поначалу казалось, что в этом нет необходимости.