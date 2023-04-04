Вт, 4.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Эдуард Одинец подал в отставку с поста генсека Социал-демократической партии

Северное побережье
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Эстонии Эдуард Одинец ушел в отставку, решив сосредоточиться на делах родного округа.

- Я выполнил цели, которые ставил перед собой, и считаю, что выполнил очень хорошо, и хочу сосредоточиться на других задачах, - сказал Одинец в комментарии ERR, уточнив, что он имеет в виду свою деятельность в Ида-Вирумаа и в горсобрании Кохтла-Ярве.

- Возможно, если все пойдет хорошо, я стану также членом Рийгикогу. Так что вызовы есть, - добавил он.

Одинец стал генеральным секретарем Социал-демократической партии в феврале 2022 года. Он был выдвинут на этот пост Лаури Ляэнеметсом, который тогда же стал новым председателем партии.

С 30 декабря 2020 года Одинец был замещающим депутатом Катри Райк в Рийгикогу предыдущего созыва.

На прошлых парламентских выборах Одинец получил 630 голосов в Ида-Вирумаа и не прошел в Рийгикогу, однако благодаря высокому месту в партийном списке замещающих кандидатов у него есть шанс попасть в парламент, если некоторые из его коллег по партии займут министерские посты.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Кохтла-Ярве
Наверх