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Кивиылисца Александра Майерова вдохновляет природа

Ирина Кивисельг
, журналист
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Руководитель студии Айвар Рихкранд (справа) уверен, что начинать творить никогда не поздно, что доказывает успех ученика Александра Майерова.
Руководитель студии Айвар Рихкранд (справа) уверен, что начинать творить никогда не поздно, что доказывает успех ученика Александра Майерова. Фото: Erakogu

В галерее Кивиылиской школы искусств 1 апреля открылась первая персональная выставка живописных работ кивиылисца Александра Майерова, который любил рисование, но по-настоящему смог взяться за кисти и краски лишь в зрелом возрасте.

В экспозиции 22 картины, созданные автором за последние пять лет. Вернее, то, что осталось у него дома - многие работы разошлись по частным коллекциям, два полотна, созданные во время коллективного пленэра на территории кивиылиского сланцехимического завода, подарил в прошлом году Музею сланца. Но и "остатки" говорят о том, что Александр - разноплановый живописец, который пробует разные техники и стили.

Рисованием Александр увлекался с детства, даже поступал в художественный институт, но жизненные обстоятельства не позволили там учиться. Но мечта жила, поэтому когда вышел на пенсию, в 65 лет, появилось время для ее воплощения - стал рисовать. Профессиональный художник Айвар Рихкранд как раз открыл студию для взрослых в Кивиыли. Александр пришел и получил не только поддержку, главное - знания и навыки, особенно важно - по композиции и цвету.

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