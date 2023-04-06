Кивиылисца Александра Майерова вдохновляет природа

В галерее Кивиылиской школы искусств 1 апреля открылась первая персональная выставка живописных работ кивиылисца Александра Майерова, который любил рисование, но по-настоящему смог взяться за кисти и краски лишь в зрелом возрасте.
В экспозиции 22 картины, созданные автором за последние пять лет. Вернее, то, что осталось у него дома - многие работы разошлись по частным коллекциям, два полотна, созданные во время коллективного пленэра на территории кивиылиского сланцехимического завода, подарил в прошлом году Музею сланца. Но и "остатки" говорят о том, что Александр - разноплановый живописец, который пробует разные техники и стили.
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