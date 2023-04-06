Кивиылисца Александра Майерова вдохновляет природа

В экспозиции 22 картины, созданные автором за последние пять лет. Вернее, то, что осталось у него дома - многие работы разошлись по частным коллекциям, два полотна, созданные во время коллективного пленэра на территории кивиылиского сланцехимического завода, подарил в прошлом году Музею сланца. Но и "остатки" говорят о том, что Александр - разноплановый живописец, который пробует разные техники и стили.

Рисованием Александр увлекался с детства, даже поступал в художественный институт, но жизненные обстоятельства не позволили там учиться. Но мечта жила, поэтому когда вышел на пенсию, в 65 лет, появилось время для ее воплощения - стал рисовать. Профессиональный художник Айвар Рихкранд как раз открыл студию для взрослых в Кивиыли. Александр пришел и получил не только поддержку, главное - знания и навыки, особенно важно - по композиции и цвету.