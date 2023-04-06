ГАЛЕРЕЯ ⟩ "Бабушка уезда" Эха Хейлу не хочет быть серой мышью

Эха Хейлу покорила сцену своей энергией и блеском сразу же в первом туре, где ей предстояло сыграть соискателя работы. На вопрос о зарплате женщина выпалила, что ее устроит зарплата руководителей "Eesti Energia". "Я могу выполнять любую работу здесь, на земном шаре, и в поднебесье, и в подземелье: могу взобраться на подъемный кран, могу водить автобус, могу орудовать половником…"