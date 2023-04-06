Чт, 6.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ ⟩ "Бабушка уезда" Эха Хейлу не хочет быть серой мышью

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
В заднем ряду (слева направо) Хельми Мюйр, Клаара Лийвамяги, Лехте Ибис и Ренна Ныммисте. Впереди сидит Эха Хейлу.
В заднем ряду (слева направо) Хельми Мюйр, Клаара Лийвамяги, Лехте Ибис и Ренна Ныммисте. Впереди сидит Эха Хейлу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Избранная нынче "Бабушкой уезда" 71-летняя Эха Хейлу из Сомпа говорит, что всю свою жизнь она была жизнерадостной и бойкой.

Эха Хейлу покорила сцену своей энергией и блеском сразу же в первом туре, где ей предстояло сыграть соискателя работы. На вопрос о зарплате женщина выпалила, что ее устроит зарплата руководителей "Eesti Energia". "Я могу выполнять любую работу здесь, на земном шаре, и в поднебесье, и в подземелье: могу взобраться на подъемный кран, могу водить автобус, могу орудовать половником…" 

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Персона/репортаж
Наверх