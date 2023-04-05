Эстонский футбольный союз подтвердил таблицу полуфиналов чемпионата Эстонии по мини-футболу, - пишет ERR.

Силламяэский клуб "FC NPM Silmet" впервые в своей истории вышел в полуфинал, где встретится с занявшим второе место в основном турнире клубом из Виймси "FC Smsraha".

В прошлом сезоне силламяэский клуб занял 8-е место, а в этом сезоне они заняли третье место в основном турнире. В этой паре стартовый поединок состоится 22 апреля в спортивном комплексе школы Виймси.

"FC NPM Silmet" и "FC Smsraha" ранее встречались друг с другом девять раз, по результатам которых у команды из Виймси семь побед, а у Силламяэ - две.

Однако в этом сезоне силламяэский клуб добился большего успеха в своих матчах. В первом туре чемпионата, прошедшем в Виймси 10 декабря, Виймси выиграл со счетом 7:1 (1:0), но в четвертьфинальном матче кубка, состоявшемся 25 января в том же зале, силламяэцы сумели выиграть 4:3 (1:1). Победой Силламяэ со счетом 4:3 (2:0) завершился и матч второго тура чемпионата, который прошел в Силламяэ 25 февраля.