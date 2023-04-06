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От эконалогов, уплаченных предприятиями Ида-Вирумаа, в уезд возвращается лишь несколько процентов

Эрик Гамзеев
, журналист
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Государство собирает в виде налогов с работающих в Ида-Вирумаа сланцевых предприятий сотни миллионов евро в год, но очень малая часть этих средств возвращается на улучшение жизненной среды в Ида-Вирумаа.
Государство собирает в виде налогов с работающих в Ида-Вирумаа сланцевых предприятий сотни миллионов евро в год, но очень малая часть этих средств возвращается на улучшение жизненной среды в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В прошлом году три крупных предприятия, работающие в Ида-Вирумаа, уплатили государству почти 670 миллионов евро различных сборов, связанных с природными ресурсами и ущербом окружающей среде. Из этих денег в уезд напрямую вернулось лишь несколько процентов.

Дочернее предприятие "Eesti Energia" "Enefit Power", "Viru Keemia Grupp" и "Kiviõli Keemiatööstus" уплатили государству плату за ресурсы за добычу горючего сланца и специальное использование воды, а также различные платежи за загрязнение в сумме более 120 миллионов евро. По сути, экологический налог - это также покупка углеродных квот, на что "Enefit Power" потратил в прошлом году почти 550 миллионов евро - эти деньги также пошли государству.

Из средств платы за ресурсы Алутагузеская волость получила 4,75 миллиона евро, город Нарва-Йыэсуу - 1,8 миллиона евро, а Люганузеская волость - 0,8 миллиона евро. В общем самоуправлениям Ида-Вирумаа было возвращено менее 7,5 миллиона евро из средств платы за ресурсы, уплаченной местными предприятиями.

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Экономика
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