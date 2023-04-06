От эконалогов, уплаченных предприятиями Ида-Вирумаа, в уезд возвращается лишь несколько процентов

Дочернее предприятие "Eesti Energia" "Enefit Power", "Viru Keemia Grupp" и "Kiviõli Keemiatööstus" уплатили государству плату за ресурсы за добычу горючего сланца и специальное использование воды, а также различные платежи за загрязнение в сумме более 120 миллионов евро. По сути, экологический налог - это также покупка углеродных квот, на что "Enefit Power" потратил в прошлом году почти 550 миллионов евро - эти деньги также пошли государству.