В прошлом году три крупных предприятия, работающие в Ида-Вирумаа, уплатили государству почти 670 миллионов евро различных сборов, связанных с природными ресурсами и ущербом окружающей среде. Из этих денег в уезд напрямую вернулось лишь несколько процентов.
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От эконалогов, уплаченных предприятиями Ида-Вирумаа, в уезд возвращается лишь несколько процентов
Дочернее предприятие "Eesti Energia" "Enefit Power", "Viru Keemia Grupp" и "Kiviõli Keemiatööstus" уплатили государству плату за ресурсы за добычу горючего сланца и специальное использование воды, а также различные платежи за загрязнение в сумме более 120 миллионов евро. По сути, экологический налог - это также покупка углеродных квот, на что "Enefit Power" потратил в прошлом году почти 550 миллионов евро - эти деньги также пошли государству.
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