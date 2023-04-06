ДРУЖИННИК ⟩ Алутагузеская дружина отметила 33-ю годовщину

В буфет-ресторан "Mare Margarita" санатория "Toila" по этому случаю пригласили 18 марта на празднование годовщины тех членов дружины, которые в течение года проявляли активность и были отмечены за это. Награжденных снова было много, им вручались благодарственные письма, подарки, знаки за заслуги и медали.

В гости приехали также наши давние друзья из Финляндии из резервистского региона Кюменлааксо. Стало традицией, что в каждую годовщину дружины финские резервисты дарят одному из особенно достойных бойцов Алутагузеской дружины финский нож. В этом году такой подарок получил Лассе Рейман из Авинурмеского отделения дружины.

Дружественные связи с финнами были налажены еще в 2007 году под руководством майора Арно Коду, и в том же году был подписан также первый договор в Финляндии. На этот раз инициатива об обновлении и модернизации договора поступила от финской стороны, и 18 марта договор торжественно подписали председатель резервистского региона Кюменлааксо Кюёсти Скиппари и командир Алутагузеской дружины майор Эркки Карукс.

Торт на годовщину. Фото: Erakogu

Свой вклад в организацию торжества внесли также женщины из Алутагузеского округа "Найскодукайтсе", подготовившие спектакль и исполнившие зажигательный танцевальный номер. Не обошлось также без ставшей уже традиционной фотостены Алутагузеской дружины, перед которой можно было увековечить прекрасные мгновения праздника.

На вечере устроили также лотерею, в которой можно было выиграть самые разные вещи - от шариковой ручки до конфет ручной работы и ценных книг. Состоялся также аукцион по продаже пожертвованных Ахти Эскелем четырех автошин - собранные деньги передали на проводы в последний путь павшего на фронте в Украине Иво Юрака.