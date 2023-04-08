Олег Гроссь о повышении налогов: это было вынужденное решение

В интервью порталу Delfi.ee бизнесмен сказал, что налоговые изменения не были неожиданными:

- Мы знаем, что госбюджет находится в сильном дефиците. Необходимо было принять какие-то налоговые решения, а НСО - это такой налог солидарности, - рассуждает Гроссь. - Я думаю, что это было правильно. Налоги с продаж собираются очень хорошо, и государственному бюджету это сейчас нужно.

По словам Гросса, предыдущие правительства отпустили ситуацию на самотек, и сегодня больше ничего не осталось.