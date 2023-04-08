Вс, 9.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Расходы на оборону существенно увеличатся

Северное побережье
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Полигон Сил обороны в Сиргала.
Полигон Сил обороны в Сиргала. Фото: Laura_Oks

Правительственная коалиция планирует довести расходы на оборону до рекордных трех процентов от ВВП.

В тексте коалиционного договора отмечается, что "продолжающаяся война в Украине и стремление России нарушить существующие принципы европейской безопасности поставят Эстонию в ближайшие годы в самую сложную ситуацию в сфере безопасности со времен Второй мировой войны", в связи с чем расходы на гособорону будут увеличены до 3% ВВП на следующие четыре года вкупе с дальнейшим повышением устойчивости Эстонии к кризисам.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Экономика
Наверх