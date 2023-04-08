В Эстонии планируют уменьшить употребление скотом антибиотиков

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент будет собирать информацию о лечении сельскохозяйственных животных антибиотиками. Ожидается, что с помощью создаваемой национальной базы данных будет получен обзор использования антибиотиков в животноводстве и найдены способы сокращения их применения.
Как сообщает ERR, с помощью новой базы в департаменте хотят узнать, где в каком количестве и какие антибиотики используются на фермах. На основании полученной информации можно делать выводы и давать рекомендации ветеринарам для составления плана лечения.
- Мы знаем данные о продажах, но не знаем, где они используются, от каких болезней лечат, где могут возникнуть проблемы. Также мы не знаем, в каких хозяйствах они используются больше или меньше. Сбор данных позволяет нам увидеть проблемные зоны и продумать меры, чтобы можно было сократить их использование, - сказала Анне-Ли Витам, ведущий специалист департамента.
В последние годы фермы все больше и больше вкладывают средства в здоровье стада, в связи с чем потребность в лечении сельскохозяйственных животных антибиотиками уменьшилась.
- Применение антибиотиков в Эстонии за последние пять лет имело тенденцию к снижению, и мы этому очень рады. Мы думаем, что тенденция к снижению продолжится. Мы находимся где-то посередине по использованию антибиотиков в Европе. Страны северной Европы меньше используют антибиотики в животноводстве, чем мы, но южные страны используют больше нас, - добавила доцент Эстонского университета естественных наук Пирет Калмус.