В Эстонии планируют уменьшить употребление скотом антибиотиков

Как сообщает ERR, с помощью новой базы в департаменте хотят узнать, где в каком количестве и какие антибиотики используются на фермах. На основании полученной информации можно делать выводы и давать рекомендации ветеринарам для составления плана лечения.

- Мы знаем данные о продажах, но не знаем, где они используются, от каких болезней лечат, где могут возникнуть проблемы. Также мы не знаем, в каких хозяйствах они используются больше или меньше. Сбор данных позволяет нам увидеть проблемные зоны и продумать меры, чтобы можно было сократить их использование, - сказала Анне-Ли Витам, ведущий специалист департамента.

В последние годы фермы все больше и больше вкладывают средства в здоровье стада, в связи с чем потребность в лечении сельскохозяйственных животных антибиотиками уменьшилась.