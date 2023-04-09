Нарвитянина оштрафовали за футболку с надписью "СССР"

Такое решение Идаская префектура вынесла еще 24 ноября, но в законную силу оно вступило лишь на этой неделе, когда кассационную жалобу нарвитянина не принял к рассмотрению Государственный суд, - сообщает ERR.

Мужчина был наказан в рамках возбужденного против него производства о проступке по статье 151/1 Пенитенциарного кодекса. В полиции посчитали, что мужчина 1961 года рождения совершил правонарушение, когда 9 мая пришел к установленному между Нарвой и Нарва-Йыэсуу танку-памятнику в футболке красного цвета с надписью СССР и гербом Советского Союза.

"Демонстрация такой футболки 9 мая является актом провокации, непосредственно связанным с оправданием совершения международного преступления и не имеет ничего общего с почтением памяти павших", - посчитали и в полиции, и в Вируском уездном суде, который в начале февраля не стал отменять выписанный мужчине штраф.

Как следует из судебного решения, на суде мужчина также подтвердил свою поддержку агрессии Российской Федерации против Украины.

9 мая, увидев полицейский патруль, мужчина пытался спрятать футболку под курткой, что свидетельствуют о том, что он понимал, что ношение предмета одежды с такой символикой запрещено, посчитали в префектуре.

При этом степень вины мужчина суд расценил как среднюю, поскольку благодаря вмешательству полицейских запрещенную символику он демонстрировал лишь "в короткий промежуток времени и относительно небольшому количеству лиц".

Согласно решению суда, вступившему в силу 4 апреля, нарвитянин сможет выплачивать штраф в течение полугода ежемесячными платежами в размере 74 евро.

"Статья § 151/1, касается оправдания и поддержки международных преступлений, актов агрессии, геноцида, преступлений против человечности или военных преступлений. Максимальный штраф за нее - 1200 евро или арест", - напомнили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны.