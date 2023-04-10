В марте на инфляцию более всего повлияло подорожание продуктов питания

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в марте по сравнению с мартом 2022 года на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило более трети от общего повышения индекса, а также изменения цен, связанные с жильем, составившие от общего повышения индекса четверть. «Поступившее в дома электричество было дороже на 49,5%, тепловая энергия (отопление) - на 35,6%, твердое топливо - на 41% и газ - на 17,8%», - отметила Трасанов.