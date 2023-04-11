В Нарве сгорел автомобиль

Северное побережьеНовостиВ Нарве сгорел автомобильЭрик Калда11 апреля 2023, 10:29Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Сгоревшая машина. Фото: Спасательный департаментВ понедельник вечером на главной улице Нарвы сгорела автомашина.10 апреля в 23:50 поступило сообщение о возгорании автомобиля на Таллиннском шоссе в Нарве.Машина загорелась, раздавались хлопки.Пожар был потушен в 00:16.Припаркованная рядом машина получила повреждения от огня.Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Ключевые словапожарнарвамашинанарвеPекомендуем