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В Нарве сгорел автомобиль

Эрик Калда
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Сгоревшая машина.
Сгоревшая машина. Фото: Спасательный департамент

В понедельник вечером на главной улице Нарвы сгорела автомашина.

10 апреля в 23:50 поступило сообщение о возгорании автомобиля на Таллиннском шоссе в Нарве.

Машина загорелась, раздавались хлопки.

Пожар был потушен в 00:16.

Припаркованная рядом машина получила повреждения от огня.

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