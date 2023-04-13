Государство добавит денег на снос ида-вируских "замков с привидениями"

- Министерство финансов собрало у местных самоуправлений Ида-Вирумаа информацию об участии в туре ходатайств, и приятно отметить, что желание по существу заняться проблемой пустеющих квартирных домов у самоуправлений велико, - подтвердил советник отдела регионального развития Министерства финансов Тармо Киви.

Свое участие в туре ходатайств подтвердили четыре самоуправления: Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу, Тойла и Люганузе. По предварительной оценке, они планируют реорганизовать и снести до 21 пустеющего или уже опустевшего квартирного дома. Соответствуют ли эти здания критериям пустеющего квартирного жилья и можно ли пойти дальше в рамках проекта с их реорганизацией, местные самоуправления выяснят в ходе осуществления проекта, уточнил Киви.