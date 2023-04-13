Чт, 13.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Государство добавит денег на снос ида-вируских "замков с привидениями"

Эрик Калда
, журналист
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Государство и ранее выдавало пособия на снос пустых домов городам Кохтла-Ярве и Кивиыли. Дом №10 на улице Вахтра в Кохтла-Ярве снесли летом прошлого года.
Государство и ранее выдавало пособия на снос пустых домов городам Кохтла-Ярве и Кивиыли. Дом №10 на улице Вахтра в Кохтла-Ярве снесли летом прошлого года. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ида-вирумааские самоуправления в ходе проводимого в 2023 году тура ходатайств получат возможность ходатайствовать о 1,7 миллиона евро для решения проблемы опустевших квартирных домов. Если поначалу запланированный бюджет тура ходатайств составлял миллион евро, то вследствие большого интереса местных самоуправлений и их желания участвовать в туре бюджет увеличили почти на 700 тысяч евро.

- Министерство финансов собрало у местных самоуправлений Ида-Вирумаа информацию об участии в туре ходатайств, и приятно отметить, что желание по существу заняться проблемой пустеющих квартирных домов у самоуправлений велико, - подтвердил советник отдела регионального развития Министерства финансов Тармо Киви.

Свое участие в туре ходатайств подтвердили четыре самоуправления: Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу, Тойла и Люганузе. По предварительной оценке, они планируют реорганизовать и снести до 21 пустеющего или уже опустевшего квартирного дома. Соответствуют ли эти здания критериям пустеющего квартирного жилья и можно ли пойти дальше в рамках проекта с их реорганизацией, местные самоуправления выяснят в ходе осуществления проекта, уточнил Киви.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости
Наверх