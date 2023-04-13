Государство добавит денег на снос ида-вируских "замков с привидениями"

Ида-вирумааские самоуправления в ходе проводимого в 2023 году тура ходатайств получат возможность ходатайствовать о 1,7 миллиона евро для решения проблемы опустевших квартирных домов. Если поначалу запланированный бюджет тура ходатайств составлял миллион евро, то вследствие большого интереса местных самоуправлений и их желания участвовать в туре бюджет увеличили почти на 700 тысяч евро.
- Министерство финансов собрало у местных самоуправлений Ида-Вирумаа информацию об участии в туре ходатайств, и приятно отметить, что желание по существу заняться проблемой пустеющих квартирных домов у самоуправлений велико, - подтвердил советник отдела регионального развития Министерства финансов Тармо Киви.