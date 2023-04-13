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Тартуский университет призывает школьников осваивать профессию педагога

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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В туре по школам участвует также талисман Тартуского университета Тиксу, угощающий конфетами. Однако задача знакомящего с педагогическим образованием тура состоит в том, чтобы молодежь смелее принимала решение в пользу профессии учителя.
В туре по школам участвует также талисман Тартуского университета Тиксу, угощающий конфетами. Однако задача знакомящего с педагогическим образованием тура состоит в том, чтобы молодежь смелее принимала решение в пользу профессии учителя. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тур Тартуского университета по школам "Эстония ищет учителя" во вторник сделал остановки в школах Нарвы и Силламяэ.

Тартуский университет в течение недели посетит школы в разных уголках Эстонии, чтобы рассказать о том, как можно выучиться на педагога и когда следует поступать учиться. Своим опытом поделятся как студенты, так и учителя.

По словам университетского специалиста по маркетингу Карин Вахтре, тур, знакомящий с педагогическим образованием, необходим для того, чтобы молодежь более осознанно выбирала профессию и при этом смелее принимала решение в пользу профессии учителя.

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