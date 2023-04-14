Проект новых многоквартирных домов в Нарве остановлен из-за войны

Ближе всего к реализации проекта подошла фирма Vallikraavi Kinnisvara. На участке с самым красивым видом в Нарве - на улице Раудсилла с видом на Замок Германа и Ивангородскую крепость - она хочет построить пять многоквартирных домов, сообщила "Актуальная камера".

По словам директора фирмы Индрека Рентеля, первый дом должен был быть построен уже в этом году, но война остановила строительство, а близость государства-агрессора оказалась важнее красивого вида.

"Мы первоначально планировали финансировать строительство за счет собственных средств и банковского кредита, но когда началась война, о банковском кредите пришлось сразу забыть. О банковском финансировании уже не могло быть и речи. [Поэтому] для начала этого строительства у нас должно быть достаточно собственных средств, чтобы мы смогли оплатить строительство за их счет. Мы приостановили этот проект, идет война, и у нас сейчас нет такой уверенности. Хотим к осени определить дату, когда мы начнем строительство", - сказал Рентель.

Нет полной ясности, можно ли вообще будет продать квартиры в приграничном городе по цене 3000 евро за квадратный метр. В соседнем Нарва-Йыэсуу были построены небольшие многоквартирные дома в таком ценовом диапазоне, но Нарву эти застройщики даже не рассматривают.