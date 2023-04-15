Совет уполномоченных Центристской партии отказался от созыва внеочередного съезда

В субботу совет уполномоченных Центристской партии с перевесом в один голос принял решение, что не будет созывать внеочередной съезд, на повестке дня которого должны были стоять выборы нового лидера партии. Незадолго до этого председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что не будет баллотироваться на пост лидера партии на внеочередном съезде.
За проведение внеочередного съезда Центристской партии проголосовало 74 члена совета, против - 75. По сообщению Центристской партии, было выдано 150 бюллетеней, в ящике для голосования оказалось 149 бюллетеней, пишет ERR.
Это означает, что Ратас останется председателем Центристской партии как минимум до лета 2024 года, когда состоится очередной съезд партии.
На выборах в Рийгикогу в марте 2023 года Центристская партия получила 16 мандатов - на 10 меньше, чем четыре года назад. Из-за плохих результатов партии на парламентских выборах был поднят вопрос о проведении внеочередного съезда Центристской партии.
Помимо лидера партии, съезд избирает правление из 14 членов, а также председателя суда чести и ревизионную комиссию.
Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в субботу на заседании совета уполномоченных Центристской партии, что не будет снова баллотироваться на пост ее лидера на внеочередном съезде партии, если будет принято решение о его проведении.
В своем выступлении перед советом уполномоченных Центристской партии Ратас объяснил выбор, который стоит перед членами его партии: "То, что в нашем уставе имеется пункт, что совет партии принимает решение о созыве внеочередного съезда, - это не просто красивое предложение. Сегодня каждый в этом зале - профессиональный политик, который думает о партии, будущем Эстонии и своих убеждениях. Перед нами - три варианта. Первый - внеочередной съезд не состоится. Второй - внеочередной съезд состоится и на пост председателя партии будет баллотироваться нынешний лидер партии. И третий - внеочередной съезд состоится и нынешний председатель не будет баллотироваться на пост лидера партии", - сказал Ратас.
"Дорогие единомышленники, один вариант отпадает. Я обещал вам, что сегодня объявлю о своем решении. И я это сделаю. Я принял решение, что не буду баллотироваться на пост председателя партии на внеочередном съезде", - заявил Ратас.