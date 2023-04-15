Совет уполномоченных Центристской партии отказался от созыва внеочередного съезда

За проведение внеочередного съезда Центристской партии проголосовало 74 члена совета, против - 75. По сообщению Центристской партии, было выдано 150 бюллетеней, в ящике для голосования оказалось 149 бюллетеней, пишет ERR.

Это означает, что Ратас останется председателем Центристской партии как минимум до лета 2024 года, когда состоится очередной съезд партии.

На выборах в Рийгикогу в марте 2023 года Центристская партия получила 16 мандатов - на 10 меньше, чем четыре года назад. Из-за плохих результатов партии на парламентских выборах был поднят вопрос о проведении внеочередного съезда Центристской партии.

Помимо лидера партии, съезд избирает правление из 14 членов, а также председателя суда чести и ревизионную комиссию.

Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в субботу на заседании совета уполномоченных Центристской партии, что не будет снова баллотироваться на пост ее лидера на внеочередном съезде партии, если будет принято решение о его проведении.

В своем выступлении перед советом уполномоченных Центристской партии Ратас объяснил выбор, который стоит перед членами его партии: "То, что в нашем уставе имеется пункт, что совет партии принимает решение о созыве внеочередного съезда, - это не просто красивое предложение. Сегодня каждый в этом зале - профессиональный политик, который думает о партии, будущем Эстонии и своих убеждениях. Перед нами - три варианта. Первый - внеочередной съезд не состоится. Второй - внеочередной съезд состоится и на пост председателя партии будет баллотироваться нынешний лидер партии. И третий - внеочередной съезд состоится и нынешний председатель не будет баллотироваться на пост лидера партии", - сказал Ратас.