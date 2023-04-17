Энели Ефимова установила новый рекорд и обеспечила себе билет на Олимпиаду в Париже

На соревнованиях в Стокгольме Ефимова в своей основной дисциплине проплыла 100 метров брассом со временем 1.06.36, улучшив принадлежавший ей же рекорд Эстонии на 0,11 секунды. Она превысила норматив "А", гарантирующий выход на Олимпиаду, почти на полсекунды.

Только две европейские пловчихи преодолели эту дистанцию быстрее Ефимовой в этом сезоне.

Неделей ранее в Хельсинки Ефимова установила рекорд Эстонии на дистанции 200 метров брассом со временем 2:26,14.

Тренер Энели Ефимовой, которая учится в десятом классе спортивной школы "Audentes", Хенри Хейн сказал "Õhtuleht", что новый шаг в развитии помог сделать успешный тренировочный лагерь этой зимой в Голландии, где были очень хорошие условия для тренировок.

Теперь Ефимова отправится в тренировочный лагерь в Турцию, где продолжится подготовка к юношескому и взрослому чемпионатам мира, которые состоятся этим летом. В прошлом году она вошла в десятку лучших в двух дисциплинах на чемпионате мира среди взрослых. На стометровке брассом она финишировала девятой, а на дистанции 50 метров и вовсе шестой. Это лучший результат, которого эстонские пловцы добивались на чемпионатах мира с момента восстановления независимости.

На Олимпиаде 2021 года в Токио Ефимова, которой тогда было всего 14 лет, заняла 16-е место в плавании на 100 метров брассом.