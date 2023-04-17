Пиппи Лотта Энок начала уличный сезон в США с личного рекорда

Свой прежний рекорд она улучшила на 36 очков. Результаты первого дня 14.18 (100 м бег с барьерами), 1.68 (прыжок в высоту), 11.42 (толкание ядра) и 24.67 (200 м бег) были близки к личному рекорду. Во второй день она прыгнула в длину на 6.01 м и метнула копье на 45.42 м, а также установила личный рекорд в беге на 800 м на улице - 2.19,26, улучшив прежний рекорд на две с лишним секунды.

В турнирной таблице Эстонии всех времен Пиппи Лотта Энок занимает с этим результатом в семиборье 12-е место.

Эта проба сил стала для Энок первым в нынешнем сезоне уличным соревнованием. В марте она завоевала бронзовую медаль на студенческом чемпионате США по пятиборью, улучшив личный рекорд почти на 200 очков. Энок набрала в закрытом холе 4400 очков, установив в каждом виде новый личный рекорд. Ее результаты в отдельных видах были следующие: 8.52 (60 м бег с барьерами), 1.78 (прыжок в высоту), 12.12 (толкание ядра), 6.18 (прыжок в длину) и 2.17,35 (800 м бег). С этим результатом двадцатилетняя Энок поднялась на третье место в эстонской турнирной таблице всех времен. Обладательницей рекорда Эстонии является тут Кайе Канд с 4580 очками.

Энок сказала, что в нынешнем сезоне она стремится достичь пика формы к июню-июлю. Сначала она будет соревноваться на студенческих чемпионатах США, а после этого вернется в Эстонию, чтобы подготовиться к проходящему в Хельсинки чемпионату мира U23.