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Силламяэсцы продолжают искать строителей нового променада

Ирина Кивисельг
, журналист
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Отсюда должна начинаться обновленная дорожка, которую силламяэсцы привыкли называть тропой здоровья.
Отсюда должна начинаться обновленная дорожка, которую силламяэсцы привыкли называть тропой здоровья. Фото: Dmitri Lett

Силламяэское горуправление объявило повторный конкурс госпоставки на строительство новой велосипедно-пешеходной дорожки, соединяющей бульвар Мере и Мяннику теэ со стороны улицы Павлова. Предложений от строителей ждут до 25 апреля.

Первый конкурс в марте провалился, так как наименьшее предложение от участников почти в два раза превысило предполагаемые расходы. Советник по развитию Силламяэского горуправления Аллен Аллет сказал, что интерес к объекту проявили более десяти строительных предприятий, но конкретные предложения сделали только три. К сожалению, ни одно из них не подошло, так как значительно превышало запланированную сумму - 352668 евро (без НСО).

- В последний день марта был объявлен новый конкурс, мы немного пересмотрели условия, увеличили сумму до 416 тысяч евро без НСО, - комментирует он. - Поддержка из госструктур - 166 тысяч евро - сохраняется при условии, если этот объект будет завершен до конца октября.

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