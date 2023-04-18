Силламяэсцы продолжают искать строителей нового променада

Первый конкурс в марте провалился, так как наименьшее предложение от участников почти в два раза превысило предполагаемые расходы. Советник по развитию Силламяэского горуправления Аллен Аллет сказал, что интерес к объекту проявили более десяти строительных предприятий, но конкретные предложения сделали только три. К сожалению, ни одно из них не подошло, так как значительно превышало запланированную сумму - 352668 евро (без НСО).