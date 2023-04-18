Разведенный рядом с домом костер превратился в большой и сложный пожар

В понедельник, 17 апреля, в 12.51 спасательные машины выехали в деревню Арвила, что в волости Алутагузе. Там в одном домохозяйстве от костра загорелись сарай и старый хлев, следующей на очереди была баня. Сильный ветер раздувал пламя и двигал его дальше. Местные жители как могли препятствовали распространению пожара на соседние дома.

К моменту прибытия спасателей две дворовые постройки полыхали открытым пламенем, их крыши обвалились, а по сухой траве огонь продвигался в сторону леса.

В работах по тушению участвовали как профессиональные, так и добровольные пожарные из Ийзаку, Йыхви и Кохтла-Ярве. Пригодились дыхательные аппараты. Общими усилиями локализовали огонь в 14.40, а окончательно справились с пожаром в 16.46.