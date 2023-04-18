Разведенный рядом с домом костер превратился в большой и сложный пожар

Вышедший из под контроля костер уничтожил две хозяйственные постройки в одной из деревень Алутагузе. На помощь пришли профессиональные и добровольные спасатели из трех волостей и городов.
В понедельник, 17 апреля, в 12.51 спасательные машины выехали в деревню Арвила, что в волости Алутагузе. Там в одном домохозяйстве от костра загорелись сарай и старый хлев, следующей на очереди была баня. Сильный ветер раздувал пламя и двигал его дальше. Местные жители как могли препятствовали распространению пожара на соседние дома.
К моменту прибытия спасателей две дворовые постройки полыхали открытым пламенем, их крыши обвалились, а по сухой траве огонь продвигался в сторону леса.
В работах по тушению участвовали как профессиональные, так и добровольные пожарные из Ийзаку, Йыхви и Кохтла-Ярве. Пригодились дыхательные аппараты. Общими усилиями локализовали огонь в 14.40, а окончательно справились с пожаром в 16.46.
Было устновлено, что этот пожар начался от костра. Спасатели в очередной раз напоминают: при разведении костра крайне важно следить за направлением и скоростью ветра. Если есть риск, что ветер может сдуть искры, то разведение огня стоит отложить на другое время.