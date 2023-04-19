Йыхви и Тойла ведут переговоры об объединении

По словам председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, который назначен представителем переговорной комиссии, целью объединения является создание сильного самоуправления в Ида-Вирумаа. Вместе это сделать будет намного легче. "Многие жители Тойла работают в Йыхви - и наоборот. Если мы станем одним самоуправлением, то будет легче развить наш регион", - сказал Реймаа новостям ERR.

По его мнению, объединение волостей сделает центральную часть Ида-Вирумаа более привлекательной. Новое самоуправление сможет привлечь больше предприятий и инвестиций. Поскольку без молодежи у региона нет будущего, то одна из важных задач - создание комфортной среды для проживания.

Председатель волостного собрания отметил, что после окончания переговоров все жители будут ознакомлены с проектом объединения волостей. "В 2024 году нужно будет узнать мнение жителей. Если они согласны с объединением волостей, то мы начнем работу над созданием единого плана развития и документации для новой волости".

Если стороны придут к согласию, то объединение волостей может состояться после муниципальных выборов в 2025 году.